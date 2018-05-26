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TIR kaza yaptı! Sıfır otomobiller kullanılamaz hale geldi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sıfır araç yüklü tır, şarampole uçması sonucu meydan gelen kazada sürücünün burnu bile kanamadı. Kaza sonrası sıfır otomobiller kullanılmaz hale geldi.

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Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir otomobil fabrikasından sıfır otomobilleri saran tır sürücüsü TEM Otoyoluna çıktı. Ankara istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığını tır şarampole uçarak ters döndü. Kaza nedeniyle sıfır otomobiller etrafa saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen tırda kontrol gerçekleştirdi. Kaza sonrası tırda yüklü sıfır otomobiller kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

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