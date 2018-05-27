AKP’de adaylar tanıtıldı

AKP İl Başkanlığı geleneksel Ramazan ayı teşkilat iftarını gerçekleştirdi. Bu seneki iftar programı farklı bir formatta hayata geçirildi. Büyükşehir Uluslararası Fuar alanında yapılan programda iftar öncesi 24 Haziran seçimleri için genel merkez tarafından aday gösterilen 13 milletvekili adayı teşkilata tanıtıldı.

GENİŞ KATILIM

Yaklaşık 5 bin kişinin katılım gösterdiği toplantıya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, mevcut milletvekilleri, milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Programa Milletvekili Aday Adayı olup da aday gösterilmeyen eski il başkanları Şemsettin Ceyhan ve Mahmut Civelek’in ile Kadın Kolları Eski İl Başkanı Sibel Gönül’ün katılması dikkatlerden kaçmadı. Programa AKP Kocaeli Milletvekili Adayları arasında bulunan BBP’li Osman Tüfekçi de katılım gösterdi. Program öncesi polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken salon arandıktan sonra katılımcılar salona alındı.

24 HAZİRAN ASRIN SEÇİMİDİR

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “Kocaeli’nin 13’ü hayırlı olsun. Kocaeli’yi 13 vekil temsil edecek. Biz 13 vekilin tamamına talibiz. Listeler açıklandı. Adaylar hepimizin adaylarıdır. Bütün aday adaylarımız listede olmayı hak ediyordu. Bu büyük vazifeye teveccüh gösterdikleri için aday adaylarımıza teşekkür ediyorum. 28 gün sonra Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapacağız. Çok çalışmak yetmez gecemizi gündüzümüze katacağız. 13’te 13 yapar mıyız? Yaparız İnşallah. 24 Haziran Türkiye ve Dünya tarihinin en kritik seçimlerinden biridir. 24 Haziran seçimleri asrın seçimidir. Cumhur ittifakı tamamen doğal bir ittifaktır. Milletin talebiyle kurulmuştur. Büyük Türkiye yoluna devam edecektir” dedi.

DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Eryarsoy’un ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Demokrasiyi vazgeçilmez hale getirdik. Bunun geri dönüşü yok. 13 Belediye başkanı da AKPli, gelecekte de böyle olacak. Peki milletvekilliği niye olmasın. Çok güzel bir sonuç alacağız. 108 kardeşimiz aday adayı oldu. Aday adayı kardeşlerimin hepsi burada. Sonuna kadar her zaman beraberiz. Daha çok çalışacağız. İnsanlığa en güzel hizmeti verebilmek için elimizden ne geliyorsa hep birlikte onu yapacağız. Buradaki arkadaşlarımız bizim ak yoldaşlarımız. Allah yolunuzu açık etsin” şeklinde konuştu. Karaosmanoğlu’nun ardından adayların kısa tanıtım konuşmalarına geçildi.

BU İLK BANA NASİP OLDU

Programda söz alan AKP 11. Sıra Milletvekili Adayı ve Türkiye’nin en genç Milletvekili Adayı olan 18. Yaşındaki Elifnur Bayram, “Ülkemizin en genç milletvekili adayı olmaktan gurur duyuyorum. Desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız hep ilklere imza attı. Bana da bu ilk nasip oldu. Cumhurbaşkanımızın verdiği cesaret sayesinde hedeflerimize var gücümüzle koşacağız. Her alanda kendimizi yetiştireceğiz. Vakit çok çalışma vaktidir” diye konuştu.

MİLLET İTTİFAKINI TEMSİLEN ADAY OLDUM

BBP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP Kocaeli 10. Sıra Milletvekili Adayı Osman Tüfekçi, “BBP’yi temsilen Kocaeli’de millet ittifakını temsil etmek için aday oldum. Ülkemiz milletimiz için hayırlısı olur İnşallah” diyerek sözlerini sonlandırdı.

BU TAKIMI YENMEK KOLAY MI?

Aday tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Rabbim 24 Haziran’da Türkiye’nin yeniden şahlanmasını nasip eylesin. Her bir adayımıza başarılar diliyorum. Bu takımı yenmek kolay mı. Net bir skorla 24 Haziran’da büyük bir galibiyetle çıkacağız. Biz siyaseti bir savaş değil, rekabet olarak görüyoruz. Seçim gününün centilmence geçmesini diliyorum. Tüm partilerin elinden gelen gayreti göstermesi ve sonuçları herkesin olgunlukla kabul etmesini bekliyoruz. Referandumda yaptıkları gibi kimsenin bir takım bahaneler arkasına sığınmasını istemiyoruz. Halk 16 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karar verdi. Bizim için 24 Haziran çok önemli. Biz milletvekillerini ve Cumhurbaşkanını ayrı oy pusulasıyla aynı sandıkta seçeceğiz. Bu dönemin en önemli meselesi, güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye’dir. Prangalardan kurtulmaya hazır mıyız” dedi.

PROJELERİ ANLATACAĞIZ

Konuşmalarına devam eden Işık, “Büyük projeler birilerinin uykusunu kaçırıyor. Son 5 yılda şeytan taşlamaktan tavaf yapamadık. Ama yeni hükümet sistemiyle yeni bir şahlanışa başlayacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Gelecek çok güzel olacak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bundan sonra da yeni nesil projelerle durmak yok yola devam. İnşallah 146 yeni projeyi hayata geçireceğiz. On gün sonra biz Kocaeli’deki yeni projelerimizi halkımıza sunacağız. Biz gelişmeye devam diyoruz. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kanal İstanbul’u durduracağım diyor. Yerli otomobili çöpe atacağım diyen kafayı asıl millet çöpe atar. Bu kafa tek parti kafasıdır” diye konuştu.

KOCAELİ’DE REKOR KIRACAĞIZ

Fikri Işık, “Cumhurbaşkanı adaylarına bir bakın Allah aşkına. Bunların içerisinde sayın Cumhurbaşkanımız kadar tecrübelisi var mı? 24 Haziran’a kadar çalışmalıyız. Halkımıza bu durumu gençlerimize, halkımızı anlatmak zorundayız. Bundan sonra çıtayı çok daha iyi noktaya çıkaracağız. 24 Haziran’da yine başarıyı elde edeceğiz. Başarının efendisi olmak için çalışmanın kölesi olacağız. Her seçim akşamı partimizin önünde coşkuyu yaşamak bizlere nasip oldu. Çalışmaktan başka yolumuz yoktur. Kocaeli’de yeni bir rekor kıracağız. Cumhurbaşkanını en fazla destekleyen şehirlerden birisi Kocaeli olacak. Ben size güveniyorum. Tüm teşkilatımıza güveniyorum. Teşkilatımız halkımızla aramızdaki köprüyü kuracak. Genel merkezimiz bir liste oluşturdu. Kocaeli çok seviyeli bir tavır ortaya koydu” diyerek sözlerini sonlandırdı. Ahmet HAZER

AKP’NİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-Fikri Işık

2-İlyas Şeker

3-Radiye Sezer Katırcıoğlu

4-Mehmet Akif Yılmaz

5-Sami Çakır

6-Cemil Yaman

7-Emine Zeybek

8-Hakan Höbek

9-Ufuk Ekinci

10-Osman Tüfekçi

11-Elifnur Bayram

12-Enver Zengin

13-Hayrettin Deniz