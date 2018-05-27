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Karamürsel CHP’den İnce’ye destek

CHP Milletvekili Hürriyet ve beraberindeki Karamürsel ilçe Başkanlığı önceki gün Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına bağışta bulundu.

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CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki CHP Karamürsel ilçe Başkanı Ali Kara, Karamürsel Belediye Meclis üyeleri Orhan Demirer ve Ahmet Çalık, Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Eraslan ve partilerle birlikte ilk olarak Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına bağışta bulundu. Partililer ardından ilçe pazarında hem Pazar esnafı hem de alış veriş yapan vatandaşlarla buluştu.

PAZAR ESNAFINI UNUTMADILAR

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin seçim destek vermek için kampanyasına 50 kadar partili önceki gün İş Bankası Karamürsel Şubesi’ne akın etti. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Karamürsel ilçe Başkanlığının ilçedeki gerçekleştirdiği programları kapsamında seçim kampanyasına destekte bulunmak isteyen CHP’liler bankada uzun kuyruk oluşturdu. Bağış etkinliğinin ardından CHP’liler ilçede kurulan Pazar esnafını ve alışveriş yapan vatandaşları da unutmadı. CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet ve partililer burada pazar esnafıyla bol bol sohbet eden Hürriyet, alış veriş yapan vatandaşlara da hayırlı Ramazanlar diledi.

Bugün 09:38 TSİ - Siyaset

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