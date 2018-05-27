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Ceyhan tanıtımda çok üzgündü

24 Haziran seçimlerinde milletvekili olabilmek için il başkanlığı görevinden istifa eden ve milletvekili aday adayı olan fakat listeye giremeyen Şemsettin Ceyhan’ın AKP aday tanıtım toplantısında oldukça durgun olduğu gözlendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran tarihine erken seçim kararı almasının ardından milletvekili olabilmek için AKP il başkanlığı görevinden istifa eden ve milletvekili aday adayı olan fakat listeye giremeyen Şemsettin Ceyhan’ın AKP aday tanıtım toplantısında oldukça durgun olduğu gözüldü

DALGIN, DURGUN, ÜZGÜN

AKP İl Başkanlığı görevi boyunca danışma meclisi, aday tanıtım toplantıları ve benzeri etkinliklerde salonun en heyecanlısı ve en neşeli isimi olarak dikkat çeken Şemsettin Ceyhan, önceki akşam Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında oldukça durgundu. Listeye girememenin şokunu hala üzerinde taşıyan Ceyhan zaman zaman uzaklara bakarak derin düşüncelere daldı. Büyük bir üzüntü içinde olduğu suratından belli olan Şemsettin Ceyhan’ın milletvekili aday listesine girememesinden dolayı yaşadığı şoku ne zaman atlatacağı merak konusu.

Bugün 09:40 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

(2)
02

Takipciniz - Sizin bu ceyhanla alıp veremediğiniz nedir merak ediyorum sizel rant istediniz de vermedimi yaptığınız yalan haberler yüzünden sizi blokemi etti kuyruk acınız nedir acaba biliyorum bunuda yayinlamicaksiniz tıpkı geçen yazdıklarımı yayinlamadiginiz gibi

Yanıtla . 0Beğen 27 Mayıs 11:03
01

Eyup - Sende bir gazeteci olarak görevini yapmışsın aday tanıtım toplantısında sadece Ceyhan ni takip etmişsin milletvekilleri ni unutmuşsun afferin sana gorulmeyeni görmüşsün İnsaALLAH yaran gecmistir.

Yanıtla . 1Beğen 27 Mayıs 09:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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