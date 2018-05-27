Sağanak yağış hayatı felç etti

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış Kocaeli’de su baskınlarını sebep oldu. Bazı ev ve ve iş yerlerinin bodrum katları ile sokakları su bastı. Binaların üst katlarında oturan vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı. Sağanak yağış nedeniyle cadde sokaklar göle döndü. Göle dönen caddelerde sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri su basan ev iş yerlerinde su tahliyesi yaptı.