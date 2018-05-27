Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış Kocaeli’de su baskınlarını sebep oldu. Bazı ev ve ve iş yerlerinin bodrum katları ile sokakları su bastı. Binaların üst katlarında oturan vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı. Sağanak yağış nedeniyle cadde sokaklar göle döndü. Göle dönen caddelerde sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri su basan ev iş yerlerinde su tahliyesi yaptı.
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Sağanak yağış hayatı felç etti
Kocaeeli’de gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış hayatı felç etti. Bir çok ev iş yerini su bastı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz