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Körfez'de evleri su bastı

Yağan yağmurlar nedeniyle gece yataklarında sel sularıyla karşılaşan vatandaşlar, büyük tehlike atlattı.

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Şiddetli yağmur nedeniyle evleri yağmur sularına teslim olan bir çok vatandaşın evi kullanılamaz hale geldi. Yağmur sularından en çok etkilenen mahalle; Körfez'in en merkezi mahallesi olan Güney Mahallesi oldu. Güney Mahallesi Kazım Ayvaz Sokak No:43 adresinde bulunan bir apartmanın 4 dairesi sulara teslim oldu. Gece saat 04.00 esnasında evlerini yağmur suları basan vatandaşlar, aynı zamanda boğulma tehlikesi yaşadılar. Evin içi yaklaşık 45 santimetre su ile dolan vatandaşlar, hemen kendilerini dışarı attılar. Yağmur sularına teslim olan vatandaşların evi; yan tarafta 5 katlı bir binanın giderlerinin bu su baskınına maruz kalan binanın bahçesine bağlandığı ve su baskınlarının bu nedenden kaynaklandığı iddia edildi.

KIZI KANSER HASTASI; EŞYALARI KULLANILMAZ DURUMDA

Evini su basan Musa Canverdi, eşyalarının ve evinin kullanılmaz halde olduğunu belirtti. Gece saat 04.00 sıralarında yağmur sularının evini bastığını farkeden 3 çocuk babası Musa Canverdi; " Uyanmasaydım, çocuklarım yağmur sularında boğulabilirlerdi. 8 yaşında ki kızım kanser hastası. Benim işim-gücüm yük. Mağdur ve perişan durumdaydım. Şu anda yağan yağmurlar nedeniyle eşyalarım kullanılmaz durumdadır. Yatacak yerimiz dahi yok. Acilen yetkililerin mağduriyetimizi gidermelerini istiyorum."dedi.

EV KULLANILMAZ HALDE

Kredi ile ev alan ancak evinin kredisini ödeyemediği için başka bir mahalleye giderek kapıcılık yapan Hülya Ekşi ise, " Bu evi aldık. Kredisini ödeyemediğimiz için, başka bir mahallede ki apartmanda kapıcılık yapıyorum. Daha 4 senelik kredimiz mevcuttur. Şu anda yağan yağmurlardan dolayı su baskını oldu; kiracımızın eşyaları, benimde evimin altında ki parkeler tamamen zarar gördü. Evimizde ciddi maddi hasar var. Ev duvarlarının bir metrelik bölümü , tamamen kullanılmaz halde bulunuyor. Yan tarafta ki apartmanın giderlerinden bu baskın oldu. Bizi mağdur eden apartman sakinlerini ve sahibini uyarmıştım. Bu apartmanın giderlerini bizim tarafa bağlamayın diye. Ama dinlemediler. Yetkililer ses çıkarmadı. Şimdi bizim mağduriyetimizi kim giderecek."dedi.

3 AY ÖNCE EŞYALARI ALMIŞTI

Yine aynı adreste evini su basan Eyüp Eser ise, 3 ay önce evlendiği için eşyalarını yeni almıştı. Eşyalarının ve evinin tamamen sel sularından kullanılmaz hale geldiğini belirterek, " Mağdur olduk. Şu anda gidecek yerimiz dahi yok. Perişan olduk. Gece su baskınına maruz kaldık. Acilen mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. "dedi.

Muhtar , mağdurların yanındaydı

Güney Mahallesi Muhtarı Yakup Koçver, olaydan haberdar olur olmaz, yağmur sularına maruz kalan vatandaşların yanına gitti; yetkili kurumlarla irtibata geçti; yapılması gerekenler hakkında vatandaşlara destek oldu. Bir çok vatandaşın evinde ki suları, muhtar kendi elleriyle tahliyesini yapmaya çalıştı; vatandaşların eşyalarını kurtarmak için gayret gösterdi.

İSUYA ULAŞAMADILAR

Evleri sel sularına maruz kalan vatandaşlar, olay anında İSU'ya haber vermek için telefona sarıldılar. Ancak İSU hiç bir şekilde telefonlara cevap vermedi. Muhtar Yakup Koçver'de İSU'yu aramasın rağmen İSU'ya ulaşamadığını bildirdi. Vatandaşlar, tepkilerini dile getirerek, İSU'nun telefonlarına ulaşılamamasına tepki gösterdiler. Vatandaşlar, 'Bizim bu günümüzde var olmayan bir kurum, başka zaman var olmuş ne yazar. Bu gün bu çağda böyle şeylerin yaşanması, ülkemiz için, bölgemiz için çok ayıp şeylerdir. İSU hakkında şikayetçiyiz. Afet anında vatandaşlarını terketti."dediler.

GEBZE YARDIMA KOŞTU

Körfez'e ulaşamayan vatandaşlar, GEBZE Bölgesin aradılar. İSU'ya ati Gebze arabası mağdurların yanına geldi. Ancak bu esnada yağmur suları evden çekilmiş, insanlar perişan olmuş, eşyaları kullanılmaz hale gelmişti. Vatandaşlar, 'Gebze'nin aracı geliyor, bizim Körfez'in aracı bir türlü gelmiyor. Yazıklar olsun' dediler.

POLİSTE GELMEDİ

Olay esnasında mağdur olduklarını belirterek Polise dahi haber verdiklerini belirten vatandaşlar, polislerin dahi gelmediğini, kendilerini kendi dertleriyle başbaşa bıraktıklarını söylediler. Vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Vehbi Kıranşal isimli vatandaş ise kendisine ait sosyal medya hesabından isyan ederek, "Saat 05;40 İtfaiyeden , Belediyeye , İSU’ya ve Dahi Büyükşehir Belediyesine Kadar Kimsenin Umrunda Değiliz , Ömrünüz Uzun Olsun Can Veremeyin ... Bir Vatandaş Olarak Sıkıntıya Düştüğünüzde Size El Veren Kurumlar Yoksa , Sağda Solda İftar Yemeklerinde Fotoğraf Çektirmekten Başka Bir Eylem Yapmayan O Kurumların Başları Niye Var" dedi.

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