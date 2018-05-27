Sanayi göle döndü

Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış Kocaeli’de su baskınlarını sebep oldu. Sular altında kalan Sanayi Sitesi’nde yollar adeta göle döndü. Göle dönen caddelerde sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Sanayi Sitesi’nde ayrıca bazı dükkanları da su bastı. Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, kepçe ile birlikte gezerek mahsur kalan vatandaşları kurtardı.