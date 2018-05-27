Marmara Bölgesi’nde etkisini gösteren sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış Kocaeli’de su baskınlarını sebep oldu. Sular altında kalan Sanayi Sitesi’nde yollar adeta göle döndü. Göle dönen caddelerde sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Sanayi Sitesi’nde ayrıca bazı dükkanları da su bastı. Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, kepçe ile birlikte gezerek mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Bugün 10:27 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:44 TSİ )
Sanayi göle döndü
Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış nedeniyle Sanayi Sitesi sular altında kaldı
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Bugün 10:27 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz