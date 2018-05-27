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Ruhittin Sönmez sahaya indi

İYİ parti kurucular kurulunda bulunan ve 24 Haziranda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde partisinden Kocaeli 4. Milletvekili adayı olan Ruhittin Sönmez seçim çalışmaları için sahaya indi. Sönmez seçim startını Başiskele ilçesinden verirken, ilçe halkının Sönmez'e ilgisi yoğun oldu.

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İlimizin önemli simalarından olan Kimya Yüksek Mühendisi ve aynı zamanda tanınmış avukatlardan, aydınlar ocağı başkanı Ruhittin Sönmez seçim startını n verdi. Partisi İyi Parti 4. sıra milletvekili adayı olan Ruhittin Sönmez Kocaeli İl teşkilatının belirlediği program gereğinde
seçim çalışmalarına Başiskele’den başladı. Gün boyunca aşırı yağmur nedeniyle programına geç başlayan Sönmez, İlk önce Yuvacık Aydınkent pazarında esnaf ve halkla buluştu. Daha sonrası Yuvacık sapağı ve Kullar yolu mevkiinde esnaa bir araya gelen Sönmez İftar sonrası Başiskele sahilinde Üye kayıt stantını ziyaret etti ve gecenin ilerleyen saatlerinde ise Bahçecik merkezinde bulunan tüm kraathaneleri
gezerek vatandaşla sohbet etti sorunları dinledi.

KOCAELİ'DEN ÇOK CİDDİ OY ALACAĞIZ

Özellikle vatandaşlar tarafından Sönmez'e ülke ekonomisi ve İyi Parti'nin vaatleri sorulurken, avukat olduğunu öğrenen bazı vatandaşlarda kendi şahsi hukuki işleriyle ilgili sorular yöneltti. Ziyaretlerden memnuniyetini dile getiren Sönmez yaptığı açıklamada, “Başiskele'de bile
halkımızın İyi Parti’ye teveccühü böyle ise demek ki doğru yoldayız. Her gittiğimiz yerde parti politikalarımızı ve Kocaeli için ürettiğimiz projelerimiz anlatacak, ülkemizin son zamanlarda girdiği ekonomik buhran döneminden nasıl çıkılacağı ile ilgili yine partimiz İyi Parti’nin ekonomi
anlamında geliştirdiği programları halkımıza aktaracağız” dedi. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması halinde ülkenin normalleşme sürecine gireceğini de vurgulayan Sönmez, Kocaeli’den çok ciddi bir oy alacaklarını ve çok sayıda Milletvekilini Ankara’ya yollayacaklarını kaydetti. İlçe Başkanı şaban Gencer'in koordinesinde gerçekleşen ziyaretlerde parti ilçe yönetim kurulu üyeleri de program boyu Sönmez'e eşlik etti.

Bugün 10:55 TSİ - Siyaset

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