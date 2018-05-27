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Burası Karamürsel! Battı ama çıkamadı!

Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı ev iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda güçlükle ilerledi

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Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.  Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışın etkisini iyice artırması üzerine kent merkezinde bazı yollar sular altında kaldı.  Sabahın erken saatlerinde yola çıkan sürücüler ve toplu taşıma araçları, zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.  Kocaeli Sanayi Sitesi de aşırı yağışlardan etkilendi. Sanayi girişi ve bazı dükkanların zemini suyla kaplandı. Sanayi sakinleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Derelerin debileri yükseldi

Bu arada kent merkezinden geçen bazı derelerin debisi de yükseldi.  Ali Kahya Mahallesi'nden geçen Kanal Boyu Deresi'nin yatakları taşma noktasına geldi. Normal zamanlarda su debisi çok düşük olan derenin bu halini gören vatandaşlar, zaman zaman dere kenarından oluşan manzarayı izledi.  Karamürsel ilçesinde ise ev ve iş yerlerinin birinci katlarını su bastı, Yalova Karamürsel yolu bir süre trafiğe kapandı.  Yoğun yağış nedeniyle kot farkı bulunan apartmanların zemin katlarını su basarken, ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.  İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. 

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