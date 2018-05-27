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Bugün 11:15 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:04 TSİ )

Seçeceğiniz lidere dikkat edin!

Dünyanın en önemli lider ve yönetici gurularından biri olan Amerikalı Yazar John C. Maxwell, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde liderlere ve seçim sandığına gidecek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

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Türkiye, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyor ve 6 lider birbiri ile yarışıyor. Amansız yarış devam ederken dünyada liderlere danışmanlık yapan ve yeni lider adayları yetiştiren John C. Maxwell Türkiye’ye geldi. Star Talk Event II etkinliği sonrası konuşan John Maxwell, hem lider adaylarına, hem de liderlere oy verecek vatandaşlara altın öğütler verdi. İyi lider kimdir? Vatandaş iyi politikacıyı nasıl anlar? Kitlelerle iletişim nasıl olmalı? gibi soruların cevaplarını veren John Maxwell, “Lider sürekli iletişimde kalıp, liderliği kaybettiği zaman bile ülkesine hizmete devam etmelidir” dedi.

 

Liderlik Makam Değildir

Liderlikte herşeyin temelinin etkileşim olduğunu söyleyen Amerikalı John C. Maxwell, liderliğin bir makam değil ve unvan olmadığını ifade ederek, “İnsanlara değer katmaya odaklanın, eğer bunu yapabilirseniz vatandaşlar da sizi takip edecektir. İnsanları bir noktadan alıp bir yere yükseltmeyi vaat ediyorsunuz. Bunun cevabını gerçekten net bir şekilde vermek lazım. Tabi insanlar da atacağınız adımları anladığı müddetçe sizi takip edecektir. Bu nokta çok önemli, vatandaşlara seni şu noktadan alıp, şu noktaya götüreceğim modelinin iletişimini kurmak lazım” diye konuştu. İyi bir politikacının en önemli özelliğinin insanlara değer vermesi olduğunu aktaran Maxwell, şöyle konuştu:

 

Bir Seçimlik Heves Olmasın

“Her yıl onlarca ülkede liderlere ve lider adaylarına sesleniyorum. Şu tavsiyede bulunuyorum. Liderliğiniz bittiği zaman ülkenizdeki kişiler daha iyi bir yere gelmiş olacak mı? Zaten test budur. İyi bir lider yine aynı şekilde ülkesine de değer katabilmeli. İyi bir lider iletişimi bir platform olarak görmesi gerekir. Doğrudan iletişim kursa da, başkaları aracılığı ile de iletişim kursa, iyi liderler sürekli iletişimdedir. Etkileyen lider tüm bu süreci anlar ve vatandaşlara da anlatır. Yani lider bir seçimlik heves değildir. Lider sürekli iletişimde olacak, yarışı kaybetse de hizmeti devam ettirecek.”

 

Halktan Kopmayın

Lider adayının halktan kopmaması gerektiğini ve bu durumun liderliğin en büyük tehdidi olduğunu ifade eden John C. Maxwell açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

“Lider her zaman halkı görüp, kalplere dokunabilmelidir. İnsanları dinleyip ve onları iyi tanır. Liderler her zaman bir yön arayışı içinde olmalı. Farklı iletişim yöntemleri kullanabilirler ama daha ziyade iletişim çabasını her zaman göstermeleri şarttır. Lider insanlara değer katma misyonunu üstleniyorsa, bu bir etkileşimin ve güçlü liderliğin işaretidir.”

Bugün 11:15 TSİ - Siyaset

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