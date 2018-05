Hayallerinde film çevirirken, kendisini dizi setinde buldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde oturan 20 yaşındaki Ahmet Can Özdemir, özel çocuk olarak dünyaya geldi. Aynı zamanda kas hastası da olan Ahmet Can Özdemir için ailesi adeta seferber oldu. Hastalığının ilerlememesi için ailesi, alanında en iyi okullardan olan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile görüşerek, çocuklarının tedavisine devam etti. Bir yandan tedavisini sürdüren Ahmet Can Özdemir, bir yandan da yönetmenlik hayali kurdu. Yıllardan beri senaryo yazan ve filmini hayallerinde oynatan Ahmet Can’ın duygularına okuldaki öğretmen ve idareciler kayıtsız kalmadı.

Okul yönetiminden büyük sürpriz

Ahmet Can Özdemir’in yönetmen olma hayalini gerçekleştirmek isteyen okul idaresi hemen harekete geçti. Öğretmenleri, çekimleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Film Platosunda devam eden ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinin ekibi ile görüşerek Ahmet’in hayallerini anlattı. Ahmet Can’ın yazdığı senaryoları, hayallerinde çevirdiği filmlerde gerçekleştirdiğini öğrenen yapım ekibi hemen 20 yaşındaki Ahmet’i dizi setine davet etti.

Yönetmen oldu, Bülent İnal ile buluştu

Büyük bir heyecanla dizi setine koşan Ahmet Can Özdemir’in heyecanı gözlerinden okundu. Dizi setinin görevlileri tarafından kapıda karşılanan Ahmet Can Özdemir’e ilk olarak Seka Film Platosu gezdirildi. TRT 1’de yayınlanan ve büyük beğeni ile takip edilen ‘Payitaht Abdülhamid’in çekildiği platoyu gezen Ahmet Can Özdemir, görevlilere sorular sormayı ihmal etmedi. Kısa süren turun ardından Ahmet Can Özdemir, çekimlerin devam ettiği sete girdi. Ahmet Can Özdemir ilk olarak yönetmen Emre Konuk ile bir araya geldi. Emre Konuk, özel misafirini yanına alarak yönetmen koltuğuna oturttu. Ahmet Can Özdemir’in hayli heyecanlı olduğu gözlendi. Çekimlerin ardından Ahmet Can, Sultan Abdülhamid Han rolünü üstlenen ve 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Bülent İnal ile bir araya geldi. Ahmet Can Özdemir’e ünlü oyuncular Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimlerde eşlik etti.

Dizi setini kahkahaya boğdu

Yönetmenlik hayali gerçek olan ve ünlü oyuncular ile bir araya gelen Ahmet Can’a yapım ekibinin yanı sıra, dizi seti oyuncuları da yakın ilgi gösterdi. Bülent İnal ile samimi bir şekilde sohbet eden Ahmet Can, finalin nasıl olacağını sorunca oyuncular ve görevliler kahkahaya boğuldu. Ünlü oyuncu Bülent İnal, “Bunu kameralar önünde değil ama sana özel bir şekilde söylerim” cevabını verdi.

Hayalinin yönetmenlik olduğunu ifade eden Ahmet Can Özdemir, “Oyuncular ile tanıştık. Yönetmen koltuğunda çekimleri izledik. Çok güzeldi ve heyecanlıydı. Yönetmen koltuğuna oturunca heyecan falan kalmadı. Çok eğlendim. Burada gerçek sanatçı ve oyuncuları görünce heyecanlanmamak elde değil. Yönetmenimizi yakından tanıdım. Hepsi çok iyi insanlar” dedi. Ahmet Can, bir gün kendi filmini çekeceğini de sözlerine ekledi.