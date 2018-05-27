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Gelen talep üzerine elektrikler kesildi

İzmit İlçesi Yahyakaptan Mahallesi’nin enerjisi toplu yapı yönetim talebi üzerine kesildi.

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Gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağmur yağışı nedeni ile İzmit İlçesinde birçok noktada su baskınları meydana geldi. Solaklar mevkiinde kurulu bulunan TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) 5'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İzmit İndirici Merkez’de de yoğun yağış nedeniyle güvenlik tedbirleri alındı. Bazı fiderlerin enerjisi kesilerek diğer hatlar üzerine aktarıldı. Yahya Kaptan Mahallesi Toplu Yapı Yönetimi talebi üzerine saat 07.00’de mahallenin tamamının enerjisi kesildi.  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin su baskını tahliye çalışmaları devam ederken SEDAŞ İzmit Şebeke Operasyon ekipleri ile koordineli olarak enerji açma kesme çalışmalarında güvenlik tedbirleri birlikte sağlandı.

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