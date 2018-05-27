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Bugün 12:13 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:19 TSİ )

Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı

Dün gece etkili olan şiddetli yağışın ardından ilimizin bir çok bölgesi sular altında kalırken selin en çok etkili olduğu noktalardan biride Alikahya bölgesi oldu.

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Dün gece etkili olan şiddetli yağışın ardından Körfez, İzmit Sanayi Sitesi, Vezirçiftliği, Yahya Kaptan ve Alikahya bölgelerinde sel felaketi yaşandı. İlimizde sel sularının en çok etkili olduğu noktalardan biride Alikahya bölgesi oldu. Atatürk Mahallesi’nde neredeyse sular altında kalmayan tek bir sokak bile bulunmazken bölge halkı büyük bir mağduriyet yaşadı.

KÖPRÜ ALTLARI SU İÇİNDE KALDI ARAÇLAR ARIZA YAPTI

Alikahya Merkez’de otoyol köprüsü altında bulunan geçiş güzergahı tamamen sel sularıyla kaplandı. Vatandaşlar İzmit yönüne geçemezken bazı araçlar ise arıza yaparak yardım bekledi. Belediye ekiplerinin yetersiz kalması vatandaşların mağduriyetlerini fazlasıyla arttırdı.

YILANLAR ÇIKTI

Alikahya Atatürk Mahallesi Sandal Sokak’ta ikamet eden Cemil Daş isimli vatandaş ise, evlerinin su basmadığını fakat bahçelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, “Evlerimizden çıkamıyoruz veya giremiyoruz. Yol tamamen suyla kaplı. Kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Ayrıca sel sonrasında yılanlar cadde ve sokaklara çıkmaya başladı. Yardım bekliyoruz” dedi.

TARLAM SULAR ALTINDA KALDI

Yine Alikahya Atatürk Mahallesi Sandal Sokak sakinlerinden olan 59 yaşında Güllü Arıcan isimli vatandaş ise adeta isyan etti. Arıcan, “Bahçemde yetiştirdiğim bütün sebzeler suların altında kalarak ziyan oldu. Benim hakkımı istiyorum. Bu su sadece yağmur suyu değil. İZAYDAŞ’tan gelen fabrikalardan gelen kirli sularla karıştı. Belediyeden şikayetçiyim. Buraya doğru dürüst sahip çıksınlar. Biz sahipsiz miyiz?” ifadelerinde bulundu.

 

Bugün 12:13 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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