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Bugün 12:26 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 12:27 TSİ )

Ahır su basınca hayvanları eve aldı

Kocaeli’de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Ahırını su basan bir vatandaş, telef olmasından korktuğu büyükbaş hayvanlarını evinin balkonuna taşıdı.

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Kocaeli genelinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağışın bilançosu gün ağırınca ortaya çıktı. Birçok cadde ve sokağın su taşkını ile gelen molozlarla dolduğu kentte çok sayıda ev ve iş yeri de sular altına kalırken, bazı araçlar da zarar gördü. Sağanak yağmurdan etkilenen İzmit Karadenizliler Mahallesi’nde ise ahırları su bastı. Ahırının sular altına kaldığını gören bir vatandaş, telef olmasından korktuğu büyükbaş hayvanlarını evinin balkonuna taşıdı. Geceyi sokakta geçiren vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.

Zemin katta bulunan çok sayıda evi su bastığını söyleyen vatandaşlar, mağdur olduklarını dile getirdiler. Hayvanlarını ahırdan son anda kurtaran bir vatandaş, “Dere yatağının bu kadar küçük açılmasından dolayı oldu. Su taştığı zamanda biz mağdur kaldık. Biz bu sıkıntıyı devamlı çekiyoruz. Bir an önce bu dere yatağının genişletilmesi lazım. Küçükbaş hayvanları kucağımıza aldık, büyükleri de dışarıya bağladık. Hayvanları koyacağımız yer şu an su dolu. Hayvanları içeri koyamıyoruz. Ondan ziyade insanlar evlerine giremiyor” dedi.

Şehir genelinde büyük maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı ya da yaralanan olmadı. Yağış başladığı andan itibaren baskın olan yerlere yardıma koşan ve gece boyunca çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve İSU ekipleri, gündüz saatlerinde de çalışmalarına devam ediyor. Ekipler su baskını olan yerlere yerleştirdikleri pompalar ile suların tahliye edilmesine yardımcı oluyor.

Bugün 12:26 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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