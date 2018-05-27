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Bugün 12:31 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:35 TSİ )

İnce'den Erdoğan'a çok sert sözler!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce İzmir Menderes'te konuştu. İnce "Zoruma giden bir şey var. Erdoğan diyor ki bunlar camiyi de yıkar. Bu zoruma gidiyor. AK Partili seçmenlere sesleniyorum. Ayıp ayıp, cami senin babanın malı mı? Neredeyse gelmeyin camiye diyecek. Bir daha böyle bir laf ederse perişan edeceğim onu meydanlarda." diye konuştu.

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İnce’nin konuşmasından önemli satır başları;

“Ben otomobil fabrikası istemiyormuşum. Erdoğan’ın bilmediği şu; Erdoğan diyor ki otomobilin kaportasını, lastiğini,  koltuğunu ben yapayım. Ben de diyorum ki otomobilin beynini ben yapayım. Geri kalmış, cahil, bilmiyor. Çünkü matematik bilmiyor. Televizyon yapıyoruz biz bir televizyondan 10 euro kazanıyoruz. Sen Almanya’daki otomobil fasrikasını gezdin mi? Bir otomobilden 100 euro kazanıyoruz. Avane kasnak gibi çalışıyoruz. Eğitimi sonuna kadar parasız yapacağız. Sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz.

‘TARIM BAKAN YALANCI’

Emekliler, 1990’larda milli gelirin yüzde 17’si emeklilere aitti. Ramazan ve kurban bayramında 1000’er lira verecekler, o iş öyle olmaz. Emeklilerle ilgili kanun çıkaracağız. Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı’nda o anki asgari ücret ne kadar ise onu alacak. Gençler 19 Mayıs’ta ve Cumhuriyet Bayramı’nda 500’er yüz lira alacaksınız. Size bu paraları Erdoğan mı verecek hiç merak etmeyin size bu parayı Türkiye Cumhuriyet verecek.

Erdoğan diyor ki polislere 3600 vereceğim. Size bunu kim hatırlattı. İnce korkusu böyle bir şey işte. Geçenlerde traktörü dayadım benzinliğe dedim ki bu ülkede bir yalancı var. Mazot 2.5 liraymış. Doldurduk depoyu 2,5 lira değil 5.72 lira. Demek ki neymiş, Tarım Bakanı yalancıymış.

AK PARTİLİLERE ŞİKAYET ETTİ

Zoruma giden bir şey var. Erdoğan diyor ki bunlar camiyi de yıkar. Bu zoruma gidiyor. Ak Partili seçmenlere sesleniyorum. Ayıp ayıp, cami senin babanın malı mı? Neredeyse gelmeyin camiye diyecek. Bir daha böyle bir laf  ederse perişan edeceğim onu meydanlarda. Meydanlarda konuşacağımız şey ekonomi, ekonomi. Her gittiğimi yerde ekonomi konuşacağım. Eğitim konuşacağım.

Tatile gitmek yok sakın ha sakın. 24 Haziran’a kadar hastalanmak yasaklanmıştır. Hazır mıyız Menderes. Bu prova miting bugün bu kadar olur. Hepinize teşekkürler.”

Bugün 12:31 TSİ - Siyaset

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