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Kartepe de sular altında kaldı

Kocaeli bugün güne sel manzaralarıyla uyandı. Kartepe'de de manzara diğer ilçelerdekiyle aynıydı.

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Kocaeli bugün güne sel manzaralarıyla uyandı. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışın etkisini iyice artırması üzerine kent merkezinde ve diğer ilçelerde bazı yollar,
araçlar sular altında kaldı. Kartepe'de de manzara diğer ilçelerdekiyle aynıydı. Sitelerin bahçesi, park alanları sularla doldu. Araçlar neredeyse sulara gömüldü. Evleri su bastı. Evde yaşayanlar adeta canlarını zor kurtardı.Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Sadık ve Koza Sokak’ta bulunan 17 Ağustos İlköğretim Okulu çevresi sel oldu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları boşaltmak için seferber oldu. Su seviyesi dize ulaştı ve arabaların boyu kadar yükseldi. Evlerde ciddi hasarlar meydana geldi. Yaşanan olay sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Belediye yetkilileri ise başlattıkları su boşaltma çalışmalarına devam ediyor.

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