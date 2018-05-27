İYİ Parti ve SP Yürüyüş Yolu’nu inletti

İZMİR MARŞI SÖYLENDİ

Avukat Emrah Alper Bozatlı başkanlığındaki İyi Parti İzmit İlçe Teşkilatı siyasete hareket getirdi. Kısa bir süredir parti yönetiminde olan Bozatlı, özellikle gençlere ağırlık verdi. Parti çalışmalarının neredeyse tamamında gençlere büyük görevler veren Bozatlı diğer siyasi partilerle de iyi ilişkiler kurdu. Hem gençlerle hem de diğer siyasi partilerle kurulan iyi ilişkiler önceki akşam çok güzel bir tablonun ortaya çıkmasına sebep oldu. Yoğun yağış nedeniyle seçim standını kontrole giden Bozatlı, pek çok partili gencin orada olduğunu gördü. Bölgede yer alan sokak sanatçılarından İzmir Marşı’nı çalmalarını isteyen Bozatlı gençleri coşturdu, standı hareketlendirdi. Hemen yan tarafta yer alan Saadet Partisi (SP) seçim standında yer alan SP’lilerin de destek vermesiyle tam bir eğlence yaşandı. Vatandaşlar da yağmur altında coşkuyla İzmir Marşı söyleyen İyi Parti ve Saadet Partisi üyelerine eşlik etti.