Evlerden birinde oturan Cebrail Çakır, içeriye yaklaşık 1 metre yüksekliğinde su dolduğunu belirterek, canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Çakır, her yağmur yağdığında derenin taştığını, yetkililerin buna karşın bir önlem almadığını kaydederek tepki gösterdi. Baskın yaşanan diğer dairede oturan Ali Rıza Çakır ise, suyun camı kırıp içeri girdiğini söyledi. Çakır dere üzerindeki menfezin küçük ve yetersiz olduğunu, sorunun çözülmesini istedi. İSU Darıca Şube Müdürü Faruk Nazik de olay yerinde incelemelerde bulundu. Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay Odlukaya da, "Derenin taşmasına neden olan bölümün yanından yeni bir yatak açılarak genişletme çalışmaları başlatılacak ve bundan sonra artık söz konusu talihsizlikler yaşanmayacak" dedi.
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Dere taştı 2 evi su bastı!
Darıca'da Sırasöğütler Mahallesi Sanayi Caddesi 1664 Sokak'tan geçen derenin yağmur sonrası taşması nedeniyle bölgedeki iki evin alt katlarındaki daireleri su bastı. Evdeki eşyalar zarar görürken, gelen ekipler, suyun tahliyesi için çalışma yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz