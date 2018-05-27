Gece geç saatler itibari ile başlayıp şiddetini artıran sağanak yağmur, Yahya Kaptan’da da hayatı felç etti. Yapılan pompaların hiçbir işe yaramadığı, yağan ilk yağmurda görüldü. 8 ve 9. Bölge’de bodrum katlarını ve arabaları su bastı. Suyun tahliye edildikten sonra çekilen fotoğraflar dahi, baskının boyutunu gösteriyordu. Araçların içinde su birikintileri oluştu.
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Yahya Kaptan'da arabaları su bastı
Gece itibariyle başlayan ve şiddetini arttıran sağanak yağmur Yahya Kaptan Mahallesi'nde de hayatı felç etti. Bölgede bulunan bodrum katları ve arabaları su bastı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz