Yahya Kaptan'da arabaları su bastı

Gece geç saatler itibari ile başlayıp şiddetini artıran sağanak yağmur, Yahya Kaptan’da da hayatı felç etti. Yapılan pompaların hiçbir işe yaramadığı, yağan ilk yağmurda görüldü. 8 ve 9. Bölge’de bodrum katlarını ve arabaları su bastı. Suyun tahliye edildikten sonra çekilen fotoğraflar dahi, baskının boyutunu gösteriyordu. Araçların içinde su birikintileri oluştu.