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Tarih yazmak için Bursa’dalar!

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor tarihi maça hazır. Play-Off yarı final beşinci ve son maçında Bursa Büyükşehir...

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor tarihi maça hazır. Play-Off yarı final beşinci ve son maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi BUDO ile karşı karşıya gelecek olan Mavi Yeşilliler maçı kazanmaları halinde adını 1. Lig Play-Off finaline yazdıracak. Bursa Yıldırım Şahin Başol Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’da başlayacak.

RESMİYETTE HENÜZ YOK

Kısa bir süre önce Bilyoner.com Ligi’nde mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi ligden çekileceğini beyan etmişti. Ancak resmi yazı henüz Türkiye Basketbol Federasyonu’na iletilmedi. Bu nedenle İzmit – Bursa maçını kazanacak olan takım, normal sezon lideri Kırçiçeği Bodrum ile şampiyonluk maçlarına çıkacak. Yakın Doğu ekibi resmi yazıyı gönderirse, şampiyonluk serisinin kaybedeni de adını Bilyoner.com Ligi’ne yazdıracak. Ahmet AKAY

 

Bugün 13:52 TSİ - Spor

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