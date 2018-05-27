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Bugün 13:53 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:57 TSİ )

Yeni stada yüzerek de gideriz artık!

İzmit'in Alikahya Mahallesi’ne inşa edilen 33 bin kişilik stat ile ilgili doğa imtihanları devam ediyor.

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Dün gece boyunca etkili olan sağanak yağış kentin her yanını felç ederken, Alikahya da şiddetli yağıştan hayli etkilendi. Stat ve çevresinde her hangi bir olumsuzluk görünmezken Yeni Kocaeli Stadı’na giden yol güzergahları kullanılamaz hale geldi.

IŞIK’IN MÜTHİŞ FİKRİ!

Dönemin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, şu sıralarda Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Işık’ın müthiş! fikrininbu manzaralara bir çok kez daha şahit olunacağının sinyalleri şimdiden yakılmaya başlandı. Kot farkından dolayı alçakta kalan güzergahlarla ilgili yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Aksi halde Kocaelispor taraftarı bu stada yüzerek giden ilk taraftar olarak tarihteki yerini alacak.

Bugün 13:53 TSİ - Asayiş

Muhabir Ahmet Hazer

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