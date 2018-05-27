Kocaelispor taraftarı oruç açıyor

Kocaelispor’un cefakar taraftar grubu Hodrimeydan’ın iftarı bugün yapılacak, Kocaelisporlular hep birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşayacak. İzmit çarşı merkezi Fethiye Caddesi’ndeki iftar 500 kişilik olacak. Taraftar lideri Enver Güler “Bizim hiçbir zaman parti ile işimiz olmadı. İftarımıza herkes davetlidir” dedi.