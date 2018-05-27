Kocaelispor’un cefakar taraftar grubu Hodrimeydan’ın iftarı bugün yapılacak, Kocaelisporlular hep birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşayacak. İzmit çarşı merkezi Fethiye Caddesi’ndeki iftar 500 kişilik olacak. Taraftar lideri Enver Güler “Bizim hiçbir zaman parti ile işimiz olmadı. İftarımıza herkes davetlidir” dedi.
Bugün 13:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:59 TSİ )
Kocaelispor taraftarı oruç açıyor
Kocaelispor’un cefakar taraftar grubu Hodrimeydan’ın iftarı bugün yapılacak, Kocaelisporlular hep birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşayacak. İzmit ç...
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Bugün 13:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz