U-11 şöleni tüm hızı ile devam ediyor!

KARTEPE’DE BİR BUÇUK DÜZİNE GOL

U-11 şenliği kapsamınsa oynanan karşılaşmalar bol gollü geçerken günün ilk maçı C Grubu maçıydı. 18 puanla lider olan Kocaeli 1937 Sekaspor, 13 puan ile üçüncü sıradaki İzmit Belediyespor’a 3-2 yenildi. Günün en farklı galibiyetini Kartepe Belediyespor elde etti. E Grubu’nda 27 puan ile yenilgisiz olan Kartepe ekibi Anadolu Yeniköy’ü 18-0 yenerek puanını 30’a çıkardı.

YAĞMUR KÜÇÜKLERİ ZORLADI

Diğer maçlarda 41 Futbol Kulübü Kandıra Gençlerbirliği’ni 4-2, Kocaeli Yenişehir Yenidoğan Serdarspor’u 3-1 ve İlimtepe Futbol Kulübü de Mertspor’u 2-1 ile geçti. İzmit Kalespor ile Bağçeşmespor 2-2 berabere kalırken, Başiskele Belediye Kullarspor’u 2-1 ve günün son maçında Şirinspor da İzmit Balabanspor’u 5-1 yendi. Kağıtçı Stadı’nda oynanan, U-11 maçları oynanırken aniden başlayan yağmur minik sporculara zor anlar yaşattı, bazı maçlar yağmur altında oyandı.

KARTEPE BELEDİYE: 18

ANADOLU YENİKÖY: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 E)

HAKEM: Nevhel Ahmet Civelek***

KARTEPE BELEDİYE: Mert***, Erdem*** (Baran**), Taha*** (Berat**), Muhammet***, Görkem***, Emir**** (Ege **), Ozan**** (Mert **), Bedirhan*** (Boran**)

ANADOLU YENİKÖY: Deniz**, Mücahit**, Murat**, Barış** (Mehmet**), Ömer**, Bora**, Salih*, Yiğit*

GOLLER: Ozan (8), Emir (5), Görkem (2), Muhammet (2), Bedirhan (1)

KANDIRA GENÇLERBİRLİĞİ: 2

41 FUTBOL KULÜBÜ: 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 D)

HAKEM: Abdullah Civelek***

KANDIRA GENÇLERBİRLİĞİ: Metehan***, Mert Efe**, Mustafa**, Melih***, Berat**, Bedirhan***, Emirhan**, Mert Efe Aykuş***

41 FUTBOL KULÜBÜ: Emir***, Eray Efe***, Yağız***, Miraç***, Ahmet Zahid*** (Enis***), Yiğit***, Yusuf ***,Bilal***

GOLLER: Mert Efe Aykuş (2)(Kandıra), Yusuf (2), Bilal (1), Enis (1)(41 Futbol Kulübü)

YENİDOĞAN SERDAR: 1

KOCAELİ YENİŞEHİR: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 B)

YENİDOĞAN SERDAR: Muhammet**, Volkan**, Kaan***, Yasin**, Enes***, Berkutay**, Yiğit**, Battal**

KOCAELİ YENİŞEHİR: Buğra***, Yunus***, Mert Ali** (Emir***), Furkan***, Kaan*** (Arda**), Ali*** (Bedirhan**), Mehmet Ali***, Tolga***

GOLLER: Enes (Yenidoğan), Emir (2), Furkan (Yenişehir)

İLİMTEPE FK:2

MERTSPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 B)

HAKEM: Başak Seda Bayram****

İLİMTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Mahmut***, Efe Elbel*** (Kayra**), Meriç***, İlhan*** (Arda Tamay**), Emre*** (Mehmet**), Anıl*** (Abdülsamet**), Tuncay***, Mehmet Ali***

MERTSPOR: Erdoğan***, Mert**, Şaban**, Çetin***, Kadir***, Berat**, Fatih**, Şaban**

GOLLER: Meriç, Anıl (İlimtepe), Çetin (Mert)

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 2

İZMİT BELEDİYESPOR: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 C)

HAKEM: Yiğithan Kaya ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Metehan ***, Ali Fuat **, Barış ***, Ali ** (Ensar **), Semih ***, Ali Demirhan **, Ege *** (Bilal **), Kayra ** (Berat **)

İZMİT BELEDİYESPOR: Abdullah***, Osman***, Ömer Faruk***, Arda***, Metin***, Uğur***, Emre Kuşçu***, Emre Tuğrul*** (Berat**)

GOLLER: Semih, Bilal (Seka), Metin (2), Uğur (İzmit)

İZMİT KALESPOR: 2

BAĞÇEŞMESPOR: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 D)

HAKEM: Aykut Budak***

İZMİT KALESPOR: Arda***, M. İzbudak**, Adem** (Abdurrahman**), Kerimcan** (Berkan**), Rıfat***, Onurcan***, Özbay***

BAĞÇEŞMESPOR: Ahmet***, Zahid**, Alperen***, Mehmet Ali**, Ahmet Emre***, Ahmet Mahmut**, Musab***, Furkan**

GOLLER: Onurcan, Rahman (İzmit Kale), Zahid, Musab (Bağçeşme)

KULLARSPOR: 1

BAŞİSKELE BELEDİYE: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 E)

HAKEM: Beyza Kocatürk***

KULLARSPOR: Ali***, Serhat**, Hamza**, Adem***, Halil**, Emirhan***, Mehmet**, Ömer**

BAŞİSKELE BELEDİYE: Kürşat***, Ömer*** (Arda**), Esat***, Ali Osman***, Onur***, Yaser*** (Fatih**) (Furkan**), Burak***, Eren***

GOLLER: Emirhan (Kullar), Burak, Eren (Başiskele)

ŞİRİNSPOR: 5

İZMİT BALABAN: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 E)

HAKEM: Elif Ataol****

ŞİRİNSPOR: Ahmet***, Ömer Faruk*** (Müjdat**), Emir***, Burak***, Hasan Furkancan***, Hasan Subaşı***, Yusuf***, Emir***

İZMİT BALABANSPOR: Yiğit**, Çınar**, Bedirhan** (Ali Yasin**), Yağız** (Ahmet**), İshak***, Yekta***, Furkan***, Onur** (Kıvanç**)

GOLLER: Müjdat, Burak, Hasan Subaş, Yusuf, Emre (Şirinspor), İshak (Balaban)