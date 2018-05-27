U-11 şöleni tüm hızı ile devam ediyor!

KARTEPE’DE BİR BUÇUK DÜZİNE GOL
U-11 şenliği kapsamınsa oynanan karşılaşmalar bol gollü geçerken günün ilk maçı C Grubu maçıydı. 18 puanla lider olan Kocaeli 1937 Sekaspor, 13 puan ile üçüncü sıradaki İzmit Belediyespor’a 3-2 yenildi. Günün en farklı galibiyetini Kartepe Belediyespor elde etti. E Grubu’nda 27 puan ile yenilgisiz olan Kartepe ekibi Anadolu Yeniköy’ü 18-0 yenerek puanını 30’a çıkardı.
YAĞMUR KÜÇÜKLERİ ZORLADI
Diğer maçlarda 41 Futbol Kulübü Kandıra Gençlerbirliği’ni 4-2, Kocaeli Yenişehir Yenidoğan Serdarspor’u 3-1 ve İlimtepe Futbol Kulübü de Mertspor’u 2-1 ile geçti. İzmit Kalespor ile Bağçeşmespor 2-2 berabere kalırken, Başiskele Belediye Kullarspor’u 2-1 ve günün son maçında Şirinspor da İzmit Balabanspor’u 5-1 yendi. Kağıtçı Stadı’nda oynanan, U-11 maçları oynanırken aniden başlayan yağmur minik sporculara zor anlar yaşattı, bazı maçlar yağmur altında oyandı.
KARTEPE BELEDİYE: 18
ANADOLU YENİKÖY: 0
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 E)
HAKEM: Nevhel Ahmet Civelek***
KARTEPE BELEDİYE: Mert***, Erdem*** (Baran**), Taha*** (Berat**), Muhammet***, Görkem***, Emir**** (Ege **), Ozan**** (Mert **), Bedirhan*** (Boran**)
ANADOLU YENİKÖY: Deniz**, Mücahit**, Murat**, Barış** (Mehmet**), Ömer**, Bora**, Salih*, Yiğit*
GOLLER: Ozan (8), Emir (5), Görkem (2), Muhammet (2), Bedirhan (1)
KANDIRA GENÇLERBİRLİĞİ: 2
41 FUTBOL KULÜBÜ: 4
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 D)
HAKEM: Abdullah Civelek***
KANDIRA GENÇLERBİRLİĞİ: Metehan***, Mert Efe**, Mustafa**, Melih***, Berat**, Bedirhan***, Emirhan**, Mert Efe Aykuş***
41 FUTBOL KULÜBÜ: Emir***, Eray Efe***, Yağız***, Miraç***, Ahmet Zahid*** (Enis***), Yiğit***, Yusuf ***,Bilal***
GOLLER: Mert Efe Aykuş (2)(Kandıra), Yusuf (2), Bilal (1), Enis (1)(41 Futbol Kulübü)
YENİDOĞAN SERDAR: 1
KOCAELİ YENİŞEHİR: 3
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 B)
YENİDOĞAN SERDAR: Muhammet**, Volkan**, Kaan***, Yasin**, Enes***, Berkutay**, Yiğit**, Battal**
KOCAELİ YENİŞEHİR: Buğra***, Yunus***, Mert Ali** (Emir***), Furkan***, Kaan*** (Arda**), Ali*** (Bedirhan**), Mehmet Ali***, Tolga***
GOLLER: Enes (Yenidoğan), Emir (2), Furkan (Yenişehir)
İLİMTEPE FK:2
MERTSPOR: 1
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 B)
HAKEM: Başak Seda Bayram****
İLİMTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Mahmut***, Efe Elbel*** (Kayra**), Meriç***, İlhan*** (Arda Tamay**), Emre*** (Mehmet**), Anıl*** (Abdülsamet**), Tuncay***, Mehmet Ali***
MERTSPOR: Erdoğan***, Mert**, Şaban**, Çetin***, Kadir***, Berat**, Fatih**, Şaban**
GOLLER: Meriç, Anıl (İlimtepe), Çetin (Mert)
KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 2
İZMİT BELEDİYESPOR: 3
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 C)
HAKEM: Yiğithan Kaya ***
KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Metehan ***, Ali Fuat **, Barış ***, Ali ** (Ensar **), Semih ***, Ali Demirhan **, Ege *** (Bilal **), Kayra ** (Berat **)
İZMİT BELEDİYESPOR: Abdullah***, Osman***, Ömer Faruk***, Arda***, Metin***, Uğur***, Emre Kuşçu***, Emre Tuğrul*** (Berat**)
GOLLER: Semih, Bilal (Seka), Metin (2), Uğur (İzmit)
İZMİT KALESPOR: 2
BAĞÇEŞMESPOR: 2
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 D)
HAKEM: Aykut Budak***
İZMİT KALESPOR: Arda***, M. İzbudak**, Adem** (Abdurrahman**), Kerimcan** (Berkan**), Rıfat***, Onurcan***, Özbay***
BAĞÇEŞMESPOR: Ahmet***, Zahid**, Alperen***, Mehmet Ali**, Ahmet Emre***, Ahmet Mahmut**, Musab***, Furkan**
GOLLER: Onurcan, Rahman (İzmit Kale), Zahid, Musab (Bağçeşme)
KULLARSPOR: 1
BAŞİSKELE BELEDİYE: 2
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 E)
HAKEM: Beyza Kocatürk***
KULLARSPOR: Ali***, Serhat**, Hamza**, Adem***, Halil**, Emirhan***, Mehmet**, Ömer**
BAŞİSKELE BELEDİYE: Kürşat***, Ömer*** (Arda**), Esat***, Ali Osman***, Onur***, Yaser*** (Fatih**) (Furkan**), Burak***, Eren***
GOLLER: Emirhan (Kullar), Burak, Eren (Başiskele)
ŞİRİNSPOR: 5
İZMİT BALABAN: 1
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 E)
HAKEM: Elif Ataol****
ŞİRİNSPOR: Ahmet***, Ömer Faruk*** (Müjdat**), Emir***, Burak***, Hasan Furkancan***, Hasan Subaşı***, Yusuf***, Emir***
İZMİT BALABANSPOR: Yiğit**, Çınar**, Bedirhan** (Ali Yasin**), Yağız** (Ahmet**), İshak***, Yekta***, Furkan***, Onur** (Kıvanç**)
GOLLER: Müjdat, Burak, Hasan Subaş, Yusuf, Emre (Şirinspor), İshak (Balaban)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz