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Kenan Şebin Kocaeli’ye müjdeyi verdi

Kocaeli curling kulüpleri iftarda bir araya geldi. İftarın özel konuğu Türkiye Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin’di. Şebin, Koceali’ye bu yılın sonunda curling tesisinin kazandırılacağının müjdesini verdi.

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ÇİNTİMAR VE YAŞAR DA YER ALDI

İlimiz önceki akşam çok özel bir konuğunu ağırladı. Dünya’da ilk 10 ülke arasına adını yazdıran ve kısa bir süre içerisinde müthiş bir seviyeye ulaşan curling sporunun ülkedeki patronu, Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin ile ilimiz curling kulüpleri temsilcileri ile bir araya geldi. Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Altunel iftarda yer aldı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken, Curlingİl Temsilcisi Bülent Cengizhan da iftara katılım gösterdi.

MALZEME YARDIMI YAPILACAK

Oruçların açılmasının ardından yemekler yendi ve samimi bir ortamda sohbet edildi. İlk sözü Çintimar aldı ve “Kenan Bey gibi bir spor adamını ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Hoş geldi, sefa getirdi” dedi. Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin açıklamasında “Ben misafir değilim. Sizin ailenizin bir parçasıyım. Kocaeli curling sporunda çok iyi noktada. Kulüpler olmazsa federasyonun da bir hükmü yoktur. Kısa bir süre içinde Kocaeli’de curling tesisi ile ilgili iyi gelişmeler olacak. Allah nasip ederse Aralık ya da 2019 Ocak gibi yeni tesis her yönü ile bitmiş olur. 1.7 milyon liralık malzeme anlaşması yaptık. Kocaeli de olmak üzere 5 ile malzemelerimizi dağıtacağız” şeklinde konuştu. Son olarak toplu halde basına aile fotoğrafı verildi.

Bugün 14:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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