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Bugün 14:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:05 TSİ )

Buzda dostluğun böylesi!

Kocaeli GHSK Buz Hokeyi Erkek Takımı ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor’a 7-3 mağlup oldu. Maçta öne çıkan konu iki takımın bir biri ile ola...

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Kocaeli GHSK Buz Hokeyi Erkek Takımı ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor’a 7-3 mağlup oldu. Maçta öne çıkan konu iki takımın bir biri ile olan dostluğuydu. Buz Sarayı 10 yıl sonra ilk kez Kocaeli’nin A takım maçına ev sahipliği yaptı. 

İLK DEVREDE BAŞABAŞ OYUN

İlimizi Buz Hokeyi 1. Ligi’nde temsil eden Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile İzmit Buz Sarayı’nda karşı karşıya geldi. İlk 10 dakikalık zaman diliminde güçlü rakibi başa baş mücadele eden ekibimiz sonraki bölümde rakibine diş geçiremedi ve mücadeleyi 7-3 kaybetti. Maçın ilk 10 dakikası 1-1 berabere biterken, İzmir ekibi ikinci devreyi 4-1 önde tamamladı, maçı da 7-3’lük skorla kazanmasını bildi.

 

GÜNÜN ÖZETİ

İzmir ekibinde İsmet Eren attığı 5 golle takımın yıldızı olurken, diğer goller Erkan ve Oğuzhan’dan geldi. Kocaeli’nin gollerini Batın (2) ve Tuğcan kaydetti. Maçın ardından objektiflerimize verilen samimi fotoğraf günün özetiydi. İki takım sporcuları maçın ardından bir arada basının karşısına geçerken dostluk skorun önüne geçti. Ekibimiz geçtiğimiz hafta sezonun ilk maçında Genç Ankaralılar karşısında buzdan 30-3’lük zaferle ayrılmıştı.

KOCAELİ GHSK: 3

İZMİR BÜYÜKŞEHİR: 7

SALON: İzmit Buz Sarayı

HAKEMLER: Fatih Sarımert, Burçin Çevik Araz, Altan İsaoğlu

KOCAELİ GHSK: Enes**, Eren**, Ali Hakan***, Tuğcan***, Batın***, Can****, İbrahim***, Taha**, Aydeniz**, Ufuk**, Erhan**, Burak**, Canberk**, Çağatay**, Baha**, Arınç**, Esad**, Kamil**, Emre**, Arda**

İZMİR BÜYÜKŞEHİR: Onurcan***, Arınç**, Canburak***, Atakan***, Erkan***, Cüneyt***, Ercan***, Doğukan***, Gökcan***, Mehmet Ali***, İsmet Eren****, Oğuzhan***, Muhammed Çeri***, Fırat***, Davut***, Çağrı***, Ata İlber***

GOLLER: Dk. 3, 26, 42 ve 55 İsmet Eren, Dk. 26 Selim, Dk. 34 Erkan, Dk. 42 Oğuzhan (İzmir), Dk. 18 ve 49 Batın, Dk. 41 Tuğcan (Kocaeli)

Bugün 14:03 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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