ISU, ciddi su baskınları yaşanmadı dedi

ISU tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Bölgemizde dün gece mevsim normallerinin çok üzerinde sağanak yağış meydana geldi.

Tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de sağanak yağışlar etkili oluyor. Dün gece aniden bastıran yağmur, 27 Mayıs Pazar 04.30 ile 06.30 saatleri arasında şiddetini iyice arttırdı.

Kocaeli’nin tamamı yağmurdan olumsuz etkilendi fakat en fazla yağış İzmit , Körfez ve Gölcük İlçelerinde meydana geldi . Bu kısa zaman dilimi içinde İzmit merkezde metrekareye 90 kg, Gölcük’te 83 kg, Körfez İlçesine de 70 kg yağış düştü. Kocaeli geneline düşen yağış miktarı ise ortalama 68 kg oldu.

Yağış sırasında meydana gelen elektrik kesintisinden dolayı söz konusu saatler arasında 39 adet terfi istasyonunda bulunan jeneratörlerimiz 55 saat süreyle çalıştırıldı. 11 adet yağmur suyu terfi merkezinde 38 adet pompa, atık su terfi merkezlerinde 14 adet deşarj pompaları çalıştırıldı.

Özellikle, İzmit, Gölcük ve Körfez ilçelerinde etkili olan yağışlara, KBB İSU Genel Müdürlüğü; kuka, vidanjör, motopomp, dalgıç pompa olmak üzere 48 adet ekipman,100 personel ve Alo 185 arıza hattı ile gelen ihbarlara en hızlı şekilde müdahale etti.

Tüm terfi merkezi ekip ve ekipmanlarının bakım ve onarımlarını periyodik ve planlı olarak gidermek suretiyle olağanüstü durumlar için hazırlıklı olan İSU, gece boyunca yağışların ortaya çıkardığı olumsuz durumu bertaraf etmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yağmur suyu terfi merkezleri, ıslah edilen dereler ve daha birtakım önlemler sayesinde 68 kg gibi önemli bir yağışa rağmen birkaç bölge haricinde ciddi manada su baskınları yaşanmadı. İSU Genel Müdürlüğü, tüm ekip ve ekipmanları ile birkaç gün daha sürmesi beklenen yağışlara karşı 7 gün 24 saat teyakkuzda olacaktır.