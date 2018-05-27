Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:08 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:54 TSİ )

ISU, ciddi su baskınları yaşanmadı dedi

Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış hayatı felç etti. Birçok ev iş yerini su bastı. Yağışın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. İSU konuyla ilgili yapılan açıklamada ekiplerin 7 gün 24 saat teyakkuzda olacağı kaydederek ciddi manada su baskını yaşanmadığını belirtti.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

ISU tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Bölgemizde dün gece mevsim normallerinin çok üzerinde sağanak yağış meydana geldi.

Tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de sağanak yağışlar etkili oluyor. Dün gece aniden bastıran yağmur, 27 Mayıs Pazar 04.30 ile 06.30 saatleri arasında şiddetini iyice arttırdı.

Kocaeli’nin tamamı yağmurdan olumsuz etkilendi fakat en fazla yağış İzmit , Körfez ve Gölcük İlçelerinde meydana geldi . Bu kısa zaman dilimi içinde İzmit merkezde metrekareye 90 kg, Gölcük’te 83 kg, Körfez İlçesine de 70 kg yağış düştü. Kocaeli geneline düşen yağış miktarı ise ortalama 68 kg oldu.

Yağış sırasında meydana gelen elektrik kesintisinden dolayı söz konusu saatler arasında 39 adet terfi istasyonunda bulunan jeneratörlerimiz 55 saat süreyle çalıştırıldı. 11 adet yağmur suyu terfi merkezinde 38 adet pompa, atık su terfi merkezlerinde 14 adet deşarj pompaları çalıştırıldı.

Özellikle, İzmit, Gölcük ve Körfez ilçelerinde etkili olan yağışlara, KBB İSU Genel Müdürlüğü; kuka, vidanjör, motopomp, dalgıç pompa olmak üzere 48 adet ekipman,100 personel ve Alo 185 arıza hattı ile gelen ihbarlara en hızlı şekilde müdahale etti.

Tüm terfi merkezi ekip ve ekipmanlarının bakım ve onarımlarını periyodik ve planlı olarak gidermek suretiyle olağanüstü durumlar için hazırlıklı olan İSU, gece boyunca yağışların ortaya çıkardığı olumsuz durumu bertaraf etmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yağmur suyu terfi merkezleri, ıslah edilen dereler ve daha birtakım önlemler sayesinde 68 kg gibi önemli bir yağışa rağmen birkaç bölge haricinde ciddi manada su baskınları yaşanmadı. İSU Genel Müdürlüğü, tüm ekip ve ekipmanları ile birkaç gün daha sürmesi beklenen yağışlara karşı 7 gün 24 saat teyakkuzda olacaktır.

Bugün 14:08 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Öldürene kadar kurşun sıktı! mask
Öldürene kadar kurşun sıktı!
Barlar sokağında silahlı saldırı: 1 yaralı! mask
Barlar sokağında silahlı saldırı: 1 yaralı!
TIR kaza yaptı! Sıfır otomobiller kullanılamaz hale geldi mask
TIR kaza yaptı! Sıfır otomobiller kullanılamaz hale geldi
İzmit'te yol çöktü! mask
İzmit'te yol çöktü!
Cam silerken düşen kadından acı haber! mask
Cam silerken düşen kadından acı haber!
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi! mask
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü! mask
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü!
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi! mask
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi!
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek! mask
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!
Öldürene kadar kurşun sıktı! mask
Öldürene kadar kurşun sıktı!
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi mask
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti! mask
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti!

GALERİ

Suyun içinde mahsur kaldılar mask
Suyun içinde mahsur kaldılar
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu mask
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL