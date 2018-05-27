Gölcük’te geçtiğimiz akşam yaşanan şiddetli yağmur sel baskınlarına neden oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçede hayatı adeta felç etti. Hamidiye’de heyelan meydana gelirken, yol çökmesinden kaynaklı yol trafiğe kapandı. Şirinköy, Hisareyn’de ve bazı bölgelerde su baskınları yaşandı, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İşte dün gece meydana gelen sel olayından fotoğraflar..
Bugün 14:55 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:02 TSİ )
Gölcük'te heyelan meydana geldi
Gölcük’te geçtiğimiz akşam yaşanan şiddetli yağmur sel baskınlarına neden oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçede hayatı adeta felç etti....
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 14:55 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz