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Gölcük'te heyelan meydana geldi

Gölcük’te geçtiğimiz akşam yaşanan şiddetli yağmur sel baskınlarına neden oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçede hayatı adeta felç etti....

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Gölcük’te geçtiğimiz akşam yaşanan şiddetli yağmur sel baskınlarına neden oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçede hayatı adeta felç etti. Hamidiye’de heyelan meydana gelirken, yol çökmesinden kaynaklı yol trafiğe kapandı. Şirinköy, Hisareyn’de ve bazı bölgelerde su baskınları yaşandı, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İşte dün gece meydana gelen sel olayından fotoğraflar.. 

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