Edinilen bilgilere ve iddialara göre; İzmit İlçesi Sepetçiler Mahallesinde ikamet eden, evli ve 2 çocuk babası emekli torna ustası Mehmet Sargın(55), evinin çevresinde biriken yağmur sularını başka bir yere aktarmak amacıyla dalgıç pompa kurdu. Pompayı çalıştırdığı sırada ise akıma kapıldı. Durumu fark eden yakınları hemen pompanın fişini elektrik prizinden çekti. Yerde hareketsiz yatan Sargın için olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Kocaeli Devket Hastanesine kaldırılan Sargın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sargın’ın cenazesi, yağpılan adli işlemler sonrasında yakınlarına teslim edilirken, cenazenin Bursa ili İznik İlçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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Biriken suyu boşaltırken akıma kapıldı!
Kocaeli’de hayatı olumsuz etkileyen ve bir çok ev ve işyerinde su baskınına neden olan sağanak yağış, 1 kişininde canına mal oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz