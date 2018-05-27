Biriken suyu boşaltırken akıma kapıldı!

Edinilen bilgilere ve iddialara göre; İzmit İlçesi Sepetçiler Mahallesinde ikamet eden, evli ve 2 çocuk babası emekli torna ustası Mehmet Sargın(55), evinin çevresinde biriken yağmur sularını başka bir yere aktarmak amacıyla dalgıç pompa kurdu. Pompayı çalıştırdığı sırada ise akıma kapıldı. Durumu fark eden yakınları hemen pompanın fişini elektrik prizinden çekti. Yerde hareketsiz yatan Sargın için olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Kocaeli Devket Hastanesine kaldırılan Sargın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sargın’ın cenazesi, yağpılan adli işlemler sonrasında yakınlarına teslim edilirken, cenazenin Bursa ili İznik İlçesinde toprağa verileceği öğrenildi.