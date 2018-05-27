Sezai Temelli Kocaeli’ye geliyor

Büyütmek için resme tıklayın

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimleri kapsamında Kocaeli’de birçok seçim bürosunun açılışına katılacak. Yarın (28 Mayıs Pazartesi) Kocaeli'ye gelecek olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin programı şöyle olacak.

Saat 12.00 - 13.00 arası İzmit Topçular Mahallesi Seçim Bürosu açılışı

Saat 13.00 - 14.30 arası Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seçim Bürosu açılışı

Saat 15.00 - 16.00 arası Dilovası Diliskelesi Mahallesi Seçim Bürosu açılışı

Saat 16.30 Gebze'de Halk Buluşması