Sezai Temelli Kocaeli’ye geliyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimleri kapsamında Kocaeli’de birçok seçim bürosunun açılışına katılacak. Yarın (28 Mayıs Pazartesi) Kocaeli'ye gelecek olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin programı şöyle olacak.
Saat 12.00 - 13.00 arası İzmit Topçular Mahallesi Seçim Bürosu açılışı
Saat 13.00 - 14.30 arası Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seçim Bürosu açılışı
Saat 15.00 - 16.00 arası Dilovası Diliskelesi Mahallesi Seçim Bürosu açılışı
Saat 16.30 Gebze'de Halk Buluşması
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz