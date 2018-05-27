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Hastaneyi su basınca hastaları taşıdılar!

Derince’de sağanak yağmura teslim oldu.Gece geç saatlerde başlayan ve gün içinde devam eden yağışlar,Esentepe Efe sokak,Denizciler caddesi Sabancı Okulu karşısında,Çenesuyu D100 üzerinde etkili oldu.Aşırı yağışlardan Derince Eğitim Araştırma Hastanesinin alt katlarını su bastı.

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Önceki akşam başlayan sağanak yağış tüm Kocaeli’de etkili oldu.Aşırı yağışlardan Derince İlçesi oldukça fazla etkilendi.Aşırı yağışları alt yapı kaldırmayınca ev ve iş yerlerini sular bastı,Derince Eğitim Araştırma Hastanesinin alt katlarını su bastı bazı hastaları taşımak zorunda kaldılar.

Esentepe Efe sokak sular içinde

Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi Efe sokak üzerinde evleri sular bastı.Aşırı yağışlardan dolayı sokak üzerindeki yağmur suyu hattı,temiz su hattını yenileyen ekipler tarafından bozulduğu için yağmur suları  sokağa ve evlere doldu.Vatandaşlar ekiplere söyledik bir yağmurda evlerimiz sular içinde kalır dedik dinlemediler,şimdi kim bizim mağduriyetimizi karşılayacak dediler.

Sabancı karşısı,Tünel üstü yan yol  sular içinde

Denizciler caddesi Sabancı Okulu karşısındaki iş yerleri de yağan sağanak yapışlardan  sular içinde kaldı.Vatandaşlar kendi imkanları ile  suları çıkarmaya çalıştılar.D 100 Çenesuyu  bölgesinde yağmur suları  yolu adeta trafiğe kapattı.Çenedağ Mahallesi Cumhuriyet okulu yolu,Derince Tünel üstü yan yol sular içinde kaldı.

Bugün 16:13 TSİ - Asayiş

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