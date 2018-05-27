Taşdemir'den Büyükşehir'e: Rezillik

Vatandaşın parasıyla, 'milyarlarca lira yatırım yaptım' diyerek caka satıyorsan o yatırımı doğru düzgün yapacaksın diyen Taşdemir'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

REZİLLİK..!

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi altyapı için yer altına milyarlar gömdüğünü söylüyordu.

Bir de utanmadan bu yatırımın reklamları aylarca billboardlarda yer aldı.

Bugün yağmurda ortaya çıkan tablo bu.

Şimdi iyi izleyin, çıkıp açıklama yapacaklar; metrekareye şu kadar yağış vardı. Tarihin en yoğun yağışıydı filan diyecekler.

Vatandaşın parasıyla, 'milyarlarca lira yatırım yaptım' diyerek caka satıyorsan o yatırımı doğru düzgün yapacaksın.

En ufak bir yağmurda böyle rezil olmayacaksın."