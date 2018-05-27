Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 16:34 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:54 TSİ )

Taşdemir'den Büyükşehir'e: Rezillik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, gece saatlerinde başlayan ve hayatı felç eden sağanak yağış sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yüklendi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Vatandaşın parasıyla, 'milyarlarca lira yatırım yaptım' diyerek caka satıyorsan o yatırımı doğru düzgün yapacaksın diyen Taşdemir'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde: 

REZİLLİK..!
"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi altyapı için yer altına milyarlar gömdüğünü söylüyordu.
Bir de utanmadan bu yatırımın reklamları aylarca billboardlarda yer aldı.
Bugün yağmurda ortaya çıkan tablo bu.
Şimdi iyi izleyin, çıkıp açıklama yapacaklar; metrekareye şu kadar yağış vardı. Tarihin en yoğun yağışıydı filan diyecekler.
Vatandaşın parasıyla, 'milyarlarca lira yatırım yaptım' diyerek caka satıyorsan o yatırımı doğru düzgün yapacaksın.
En ufak bir yağmurda böyle rezil olmayacaksın."

Bugün 16:34 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Sağanak yağış hayatı felç etti mask
Sağanak yağış hayatı felç etti
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde terfiler belli oldu! mask
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde terfiler belli oldu!
Kocaeli'de 12 ilçede kaç seçmen var? mask
Kocaeli'de 12 ilçede kaç seçmen var?
Canan Dağdeviren, hayat hikayesini anlattı mask
Canan Dağdeviren, hayat hikayesini anlattı
Saadet Partisi'nden saldırı açıklaması! mask
Saadet Partisi'nden saldırı açıklaması!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü! mask
Kocaeli'den vekil adayı olan o ismin, adaylığı düşürüldü!
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi! mask
Kızını öldüren baba cezaevinde şişlendi!
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek! mask
Büyük müjde: Bütün borçlarınız silinecek!
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi mask
Gelen talep üzerine elektrikler kesildi
Öldürene kadar kurşun sıktı! mask
Öldürene kadar kurşun sıktı!
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı mask
Alikahya'yı sel ile birlikte yılanlar da bastı

GALERİ

Suyun içinde mahsur kaldılar mask
Suyun içinde mahsur kaldılar
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu mask
Başbaka Yardımcısı Fikri Işık'tan dolar yorumu
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi mask
Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL