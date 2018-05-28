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Parayı alınca intihardan vazgeçti!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulunan İbrahim A. (26), görevlilerin bir miktar para vermesi üzerine indi.

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Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gelen İbrahim A., bilinmeyen nedenle çatıya çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Hastanenin çatısının kenarında duran İbrahim A., yanına yaklaşan görevlileri de atlamakla tehdit etti. Hastane görevlileri, İbrahim A. ile yaptıkları görüşme sırasında bir miktar para verdi. Parayı alan İbrahim A., indi. Bu sırada aşağıda bulunanlar ise cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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