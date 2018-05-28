Nevzat Doğan: Bütün imkanlarımızla vatandaşın yanındayız

Metrekareye 90 kg yağış düşmesi sebebiyle oluşan su baskınlarının yaşandığı mahallelere giden Başkan Doğan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

SEFERBER OLDUK

Yağışın etkili olduğu ilk andan itibaren gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse İzmit Belediyesi olarak teyakkuzda olduklarını söyleyen Başkan Doğan “ ilimiz dün geceden itibaren yoğun yağmur yağışının etkisinde kaldı. Sadece İzmit’te metrekareye düşen yağış miktarı 90 kg. Bu afetten şehrimizde de bazı bölgeler olumsuz etkilendi. Biz selin getirdiği olumsuzluklarını gidermek için dün geceden beri sahadayız. Selden etkilenen ev ve işyerlerine giderek vatandaşlarımızla görüştük. Bütün imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.