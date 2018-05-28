Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında kumar oynatılan yerlere yönelik baskınlar düzenledi. Polis, tombala oynandığı sırada içeride bulunarak kayıtta bulundu. Kartepe, Körfez ve Darıca ilçelerinde 4 tombala ve 3 poker oynatılan yere düzenlenen baskında 7 kişi hakkında 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 55 kişi hakkında ise Kabahatler Kanunu 34. maddesine göre kumar oynamaktan toplam 13 bin 986 TL idari para cezası kesilirken, bin 215 TL kumar parasına el konuldu. Kumar oynatılan işyerlerinin kapatılması için idari işlem yapıldı. 9 iş yerindeki 'sigaramatik' ve 'çarkıfelek' makinelerine el konularak, adli işlem başlatıldı.
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Kumar baskını! 13 bin TL ceza!
Kartepe, Körfez ve Darıca ilçelerinde kumar oynanan yerlere düzenlenen baskınlarda 55 kişiye kumar oynamaktan toplam 13 bin 986 TL ceza kesildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz