Başkan İsmail Baran, zarar gören evleri inceledi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, gece saatlerinden itibaren etkili olan ve ortalama metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü ilçede zarar gören evlerde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi, İSU ve Körfez Belediyesi ekiplerinin gece boyunca adeta teyakkuzda olduğunu belirten Baran, “Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla gerekli adımlar atıldı” dedi. Başkan Baran, Yavuz Sultan Selim Mahallesi ve Çamlıtepe Mahallesi’nde Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve muhtarlar ile birlikte zarar gören evleri gezdi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Baran, vatandaşların zararı konusunda gerekli adımların atılacağını, herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda belediyeye bilgi vermelerini istedi.