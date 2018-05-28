İZSANDER’de yeniden Halil Atay dönemi

İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) 8’inci olağan genel kurulu İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 7 yıldır başkanlık görevini yürüten Halil Atay’ın tek aday olarak girdiği genel kurulda yeniden başkanlık görevine seçildi. 739 üyeden 74 asil üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu kongre sonucunda 5 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim listesi de belirlendi.

GÜVEN TAZELEDİ

Okul konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Kocaeli Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir, İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mehmet Aktaş, bölüm öğretmenleri ve dernek üyeleri katılım gösterdi. Üyelere dönem içerisinde yapılan çalışmaların aktarıldığı sunumun ardından başkanlık seçimine geçildi. Seçim sonucu tek aday olan mevcut başkan Halil Atay yeniden başkanlık görevine seçilerek güven tazelemiş oldu.

YÖNETİM LİSETİSİ

Halil Atay, Levent Bahadır, Nurettin Sevil, Süleyman Can, Mehmet Akarsu

DENETİM KURULU

Menderes Van, Aydın Bahar, Tacettin Ergan