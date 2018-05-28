Meteoroloji tekrar uyardı! Bugün ve yarın...

Dün Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etmiş, özellikle Kocaeli ve ilçelerinde yaşanan sel olayları vatandaşı mağdur etmişti. Maddi anlamda ağır hasar alan ilçeler için bir uyarı daha yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, kent halkına bugün ve yarın için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yetkililer, vatandaşların sel, su baskınları ve yıldırıma karşı tedbirli olmalarını istedi.