Dün Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etmiş, özellikle Kocaeli ve ilçelerinde yaşanan sel olayları vatandaşı mağdur etmişti. Maddi anlamda ağır hasar alan ilçeler için bir uyarı daha yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, kent halkına bugün ve yarın için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yetkililer, vatandaşların sel, su baskınları ve yıldırıma karşı tedbirli olmalarını istedi.
Bugün 09:49 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:53 TSİ )
Meteoroloji tekrar uyardı! Bugün ve yarın...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, kent halkına bugün ve yarın için sağanak yağış yaptı.
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Bugün 09:49 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz