Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı!

Sakarya ve Kocaeli'de Cumartesi gecesinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Sakarya'nın Dibektaş, Kurtköy ve Yanık mahallelerindeki dere ve kanalizasyonlarda taşma sonucu bazı evleri su bastı. Yanık Mahallesi’nde meydana gelen taşkında akıntının getirdiği ağaç ve molozlar, Sapanca-Kocaeli yolunu ulaşıma kapattı. Sapanca Belediyesi ekipleri ve vatandaşların desteği ile yürütülen çalışmalar sonucunda yol kontrollü olarak ulaşıma açtı. Öte yandan bugün ve yarın için meteorolojiden sel baskını uyarısı yapıldı.