Sakarya ve Kocaeli'de Cumartesi gecesinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Sakarya'nın Dibektaş, Kurtköy ve Yanık mahallelerindeki dere ve kanalizasyonlarda taşma sonucu bazı evleri su bastı. Yanık Mahallesi’nde meydana gelen taşkında akıntının getirdiği ağaç ve molozlar, Sapanca-Kocaeli yolunu ulaşıma kapattı. Sapanca Belediyesi ekipleri ve vatandaşların desteği ile yürütülen çalışmalar sonucunda yol kontrollü olarak ulaşıma açtı. Öte yandan bugün ve yarın için meteorolojiden sel baskını uyarısı yapıldı.
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Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı!
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sağanak, Kocaeli-Sakarya yolunu ulaşıma kapanmasına neden oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz