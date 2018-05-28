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Bugün 10:12 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:14 TSİ )

Muhip Kanko: Kaybettiklerini tasdiklediler..!

CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Muhip Kanko dün yaşanan sel felaketiyle ilgili konuştu. Kanko, “AKP’li belediyeler acemiliklerini bir kez daha sergiledi. Dün yaşanan tablo, AKP’nin seçimi kaybettiğini bir kez daha göstermiş oldu” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Adayı Prof.Dr. Muhip Kanko 24 Haziran erken seçimleri için aralıksız çalışıyor. Gündüz kentin batısında, Darıca’da bir dizi programa katılan Kanko akşam da İzmit’in Horozum köyünde iftar sofrasına konuk oldu. Horozum köyünde İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Kamış'ın vermiş olduğu iftara İzmit SKM’den sorumlu ilçe yöneticisi Mehmet Baştürk, belediye meclis üyeleri Ercan UmutluEmrah EfeÖzcan Özer ve CHP Tavşantepe Mahalle Temsilcisi Bülent Afacan ile birlikte katılan Kanko iftardan sonra ise 28 Haziran Mahallesi’ndeydi.

CHP’Lİ BELEDİYE OLSAYDI

28 Haziran Mahallesi’nde bir dizi esnaf ziyareti gerçekleştiren Muhip Kanko, yaşanan sel felaketiyle ilgili konuştu. Kanko, “Belediyeler bugünkü gibi yağışlarda önlem almalı. Milyarlarca lirayı altyapıya yatırdık diyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi herkesi merak içerisinde bıraktı. Altyapı yapıldıysa bu sel ne? Altyapı yapılmadıysa o para nerede… Belediyeler bu ve benzeri felaketleri önlemek adına altyapı çalışması yaparlar. Ancak bugün gördük ki geçtiğimiz yaz altyapısı yenilenen bölgeleri bile sel baskınları aldı götürdü. Bu durum CHP’li bir belediyede olsaydı anons araçlarıyla bizi kötülemek için sokak sokak gezerlerdi” dedi.

MİLLETİN İTTİFAKIYLA BU İŞ TAMAM

Kanko konuşmasına şu ifadelerle devam etti; “AKP’li belediyeler acemiliklerini bir kez daha sergiledi. Dün yaşanan tablo, AKP’nin seçimi kaybettiğini bir kez daha göstermiş oldu.16 yıl hem yerel de hem de genelde iktidar olan bir parti Türkiye’nin neredeyse bütün büyükşehirlerinde en ufak bir yağışta bu tablolara sebep olmamalı. Başta Kocaeli olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında kaybettiğini tasdikleyen AKP, 2018 yılının imkanları ve 2 milyarın üzerindeki bütçesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki yönetim yetersizliğini de herkese göstermiş oldu. 24 Haziran’da ülkenin kurucu iradesine destek verin. Artık bu eksiği tamamlama vakti geldi. Millet İttifakı’yla, milletin ittifakıyla bu iş tamam.”

Bugün 10:12 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(1)
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Sessizlik - ya arkadaş sızler rahatsızmısınız.ok kadar kendınıze guvenıyorsanız elınızden gelıyorsa yagmuru engelleyınde görelım.

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 12:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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