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Yuvacık Barajı, %100 dolu!

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış, Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı %100'ü çıkardı.

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Cumartesi gecesi kentimizde etkili olan sağanak yağış, ilçelerde sel baskınlarına neden olarak maddi hasara yol açtı. Olumsuzlukların yaşandığı ilimizde sevindirici haber Yuvacık Barajı'ndan geldi. Dün, yağış ve eriyen kar suları Yuvacık Barajı'nın %100 oranında doldurdu. 50 milyon 530 bin metreküp suyun bulunduğu Yuvacık Barajı'nda %100'lük oran bugün %99'a geriledi. Yaz mevsime gireceğimiz önümüzdeki günlerde barajdaki bu seviye, kurak geçmesi beklenen yaz mevsiminde sevindirici bir gelişme oldu.

Bugün 10:14 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(2)
02

Emre Meşe - kendinizi kandırmayın bir gün önce %100 dolu olan baraj bugün %99 oluyorsa yaza kadar su falan kalırmı o barajda doğru olan kar yağışıdır,şehrimize yeteri kadar kar yağmış olsaydı yaz aylarında bile eriyen karlardan baraja bir su akışı olacaktı bu durumda sadece hazırdaki suyu kaynak olmadan tüketmekle geçecek bu yaz

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 12:15
01

Mülayim Çoksert - İhsaniye Hisar Deresi üzerinde bir barajımız daha olmalı,Yuvacık'ın fazla suyu denize gideceğine bu baraja aktarılmalı,uzun vadeli su stoklaması açısından bu durum elzemdir.

Yanıtla . 0Beğen 28 Mayıs 11:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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