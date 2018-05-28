Cumartesi gecesi kentimizde etkili olan sağanak yağış, ilçelerde sel baskınlarına neden olarak maddi hasara yol açtı. Olumsuzlukların yaşandığı ilimizde sevindirici haber Yuvacık Barajı'ndan geldi. Dün, yağış ve eriyen kar suları Yuvacık Barajı'nın %100 oranında doldurdu. 50 milyon 530 bin metreküp suyun bulunduğu Yuvacık Barajı'nda %100'lük oran bugün %99'a geriledi. Yaz mevsime gireceğimiz önümüzdeki günlerde barajdaki bu seviye, kurak geçmesi beklenen yaz mevsiminde sevindirici bir gelişme oldu.
Bugün 10:14 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:19 TSİ )
Yuvacık Barajı, %100 dolu!
Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış, Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı %100'ü çıkardı.
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Bugün 10:14 TSİ - Gündem
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Yorumlar
(2 )
Emre Meşe - kendinizi kandırmayın bir gün önce %100 dolu olan baraj bugün %99 oluyorsa yaza kadar su falan kalırmı o barajda doğru olan kar yağışıdır,şehrimize yeteri kadar kar yağmış olsaydı yaz aylarında bile eriyen karlardan baraja bir su akışı olacaktı bu durumda sadece hazırdaki suyu kaynak olmadan tüketmekle geçecek bu yaz
Mülayim Çoksert - İhsaniye Hisar Deresi üzerinde bir barajımız daha olmalı,Yuvacık'ın fazla suyu denize gideceğine bu baraja aktarılmalı,uzun vadeli su stoklaması açısından bu durum elzemdir.
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