Yuvacık Barajı, %100 dolu!

Emre Meşe - kendinizi kandırmayın bir gün önce %100 dolu olan baraj bugün %99 oluyorsa yaza kadar su falan kalırmı o barajda doğru olan kar yağışıdır,şehrimize yeteri kadar kar yağmış olsaydı yaz aylarında bile eriyen karlardan baraja bir su akışı olacaktı bu durumda sadece hazırdaki suyu kaynak olmadan tüketmekle geçecek bu yaz