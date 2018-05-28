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Kent meydanının altındaki çalışmaları gördünüz mü?

Eski valilik alanında tamamlanma aşamasına getirilen kent meydanının altı kısmı yarı otomatik otopark olarak hizmet verecek.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski valilik binası alanını, kent meydanı ve kapalı otopark olarak düzenledi. Hazırlanan proje kapsamında alandaki meydan çalışmaları tamamlanıyor. Meydanın kenarından geçen yolun kaldırımları da meydan seviyesine getirildi. Kaldırımlara meydandaki yer karolarından döşenerek alanda bir bütünlük sağlandı. Meydanın altında yer alan kapalı otoparkta ise çalışmalar sürüyor. Otoparktaki yarıotomatik park siteminin mekanik çalışmaları gerçekleştiriliyor. 

YARI OTOMATİK PARK YERLERİ

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ye yeni bir hizmeti daha kazandırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda eskiden valilik olarak kullanılan alanda yapılan kent meydanı ve yeraltı otoparkı çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. Otoparkta sağa sola ve yukarı aşağı hareket edebilen üç ve iki katlı parklanma sistemi bulunuyor. Otoparkın katlı olması birim alana daha fazla araç park edilmesine imkan veriyor. Bölge halkını heyecanla beklediği kartlı siteme sahip olacak. Girişte kart alan sürücü otoparka indiğinde karta tanımlanmış park yerine gidecek. Kartını okuttuğunda boş olan ve tanımlı park yeri sürücünün önüne gelecek. Sürücü aracını park yerine bıraktıktan sonra kartını okuttuğunda yarı otomatik sistem aracı tanımlı alana taşıyarak parklanmasını sağlayacak. Bu sistem Kocaeli’de ilk kez kullanılacak.

YARI OTOMATİK PARK SİSTEMİ NEDİR

Yarı otomatik otopark sistemleri; kullanıcının aracını doğrudan park sisteminin içindeki palete sürdüğü, devamında gerçekleşecek olan kaldırma ve kaydırma işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştiği sistemlerdir. Giriş seviyesinde sürgülü platformlar yatay olarak kaymakta, üst veya alt seviyede yer alan park yerleri dikey olarak giriş seviyesine getirilmektedir.

AKÇARAY YENİCUMA DURAĞINA YAKIN

Üstü meydan altı otoparkı şeklinde düzenlenen projenin meydan kısmında son çalışmalar yapılıyor.AkçarayYenicuma tramvay durağına yakınlığıyla projedeki kapalı otopark sürücüler için cazip bir yer olacak. Kentte ferah bir meydan oluşturmak, aynı zamanda bölgenin otopark sorununu çözmek amacıyla oluşturulan projeşehrin nefes almasını sağlayacak.

357 ARAÇ KAPASİTE

Meydanın zemininde kaplama olarakgranit ve bazalt gibi doğal taşlar kullanılıyor.Meydanınsüs havuzu çalışmaları sürerkenaydınlatma çalışmaları da gerçekleştirilecek. Eski valilik alanında inşa edilen otopark, park yerinden tasarruf sağlayacak. Yarı otomatik sistemle çalışacak otopark 357 araç kapasitesine sahip olacak. 6 bin 600 metre kare alana sahip otoparkta engelli ve elektrikli otomobiller için de yer ayrılacak.

Bugün 10:25 TSİ - Gündem

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