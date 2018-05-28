Asarköy için zor olmadı: 4-1

Vin-San Tesisleri’nde oynanan maça Asarköyetkili başladı.10. dakikada kaleci Enes’in büyük hatasını iyi değerlendiren Emre takımını öne geçirdi. Atak futbolunu sürdüren Yeşil Beyazlılar 43’te farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda uzak kale direği yakınlarında topa kafa ile vuran Mehmet Ali farkı 2’ye çıkardı ve Asarköy devreyi 2-0 önde bitirdi. İkinci yarının başında Mertspor ayakta durmaya çalıştı ve 57’de Abdülsamet’in golü ile umutlandı.

ÖMER, ASARKÖY’DEN VURDU, VİN-SAN’DA GOL OLDU

Ancak ayağa iyi pas yapan ve özellikle kanat oyuncularının çok hareketli olduğu Asarköy rakibine başka gol izni vermedi. İlk yarıda istediği futbol oynayamayan ve devre arasında hırsından ağlayan Ömer 60. dakikada mükemmel bir gol attı. Yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruş sonrası topu filelerle buluşturan Ömer büyük bir sevinç yaşadı. Maçta son sözü günün iyilerinden Mehmet Ali söyledi ve kendisinin 2. takımının 4. golünü attı. Asarköy’ün finaldeki rakibi Tavşanlı’yı 3-1 mağlup eden Kirazlıyalı olacak.

GÖLCÜK ASARKÖY: 4 MERTSPOR: 1

STAT: Vin-San

HAKEMLER: Uğur Doğan****, Efraim Yılmaz***, Anıl Şenlik***

GÖLCÜK ASARKÖY: Muhammed Esat***, Halil İbrahim*** (Dk. 78 Turan**),Abdülsamet***, Eray*** (Dk. 86 Samet*), Ömer***, Ali Haydar***, Mehmet Ali****, Kerem Salman***, Kerem Kurt****, Buğra*** (Dk. 86 Hakan*), Emre***

MERTSPOR: Enes**, Muzaffer**, Yasin**, Oğuzhan**, Berk**, Mustafa**, Doğukan** (Anıl*), Arif* (Cem*) Alper** (Hakan*), Furkan**, Mehmet Ali**

GOLLER: Dk. 10 Emre, Dk. 43 ve 72 Mehmet Ali, Dk.60 Ömer (Asarköy) Dk. 57 Abdulsamet (Mertspor)

KIRMIZI KART: Dk. 73 Muzaffer (Mertspor)