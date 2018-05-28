Balığa rağbet çok, balık yok!

Yaz mevsiminin gelmesi ile balık satışlarında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Balıkçılar, Ramazan ayının gelmesiyle satışların iyice düşeceğini umarken, korktukları olmadı. Ramazan’ın ilk günleri olmasına rağmen işlerin gayet iyi gittiğini söyleyen Balıkçı esnafı satışların beklenenden iyi olduğunu söyledi. Ayrıca ramazan' da vatandaşların en çok istavrite yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren balıkçı esnafı önümüzdeki günlerde Marmara Hamsisinin tezgahlara düşeceğini belirtti. İzmit Balık Pazarı esnaflarından Kemal Bineklioğlu, “Satışlarımız gayet iyi gidiyor. Piyasalara göre en ucuz yiyecek balık şu anda.İnce ve hesaplı balıklara rağbet var. Havalardan ötürü biraz fiyatta artma var. Havalar ısınınca fiyatlar tekrardan düşecek. İlerleyen günlerde marmara hamsisi de tezgahlarımızda yerini alacak” ifadelerini kullandı.

BALIK FİYATLARI

Barbun 35 TL

Çupra 30 TL

Levrek 30 TL

Somon 25 TL

Sardalya 13 TL

İstavrit 30 TL

Mezgit 40 TL

Palamut 25 TL (Tane)