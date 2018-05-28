Balığa rağbet çok, balık yok!

Yaz mevsiminin gelmesi ile balık satışlarında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Balıkçılar, Ramazan ayının gelmesiyle satışların iyice düşeceğini umarken, korktukları olmadı. Ramazan’ın ilk günleri olmasına rağmen işlerin gayet iyi gittiğini söyleyen Balıkçı esnafı satışların beklenenden iyi olduğunu söyledi. Ayrıca ramazan' da vatandaşların en çok istavrite yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren balıkçı esnafı önümüzdeki günlerde Marmara Hamsisinin tezgahlara düşeceğini belirtti. İzmit Balık Pazarı esnaflarından Kemal Bineklioğlu, “Satışlarımız gayet iyi gidiyor. Piyasalara göre en ucuz yiyecek balık şu anda.İnce ve hesaplı balıklara rağbet var. Havalardan ötürü biraz fiyatta artma var. Havalar ısınınca fiyatlar tekrardan düşecek. İlerleyen günlerde marmara hamsisi de tezgahlarımızda yerini alacak” ifadelerini kullandı.
BALIK FİYATLARI
Barbun 35 TL
Çupra 30 TL
Levrek 30 TL
Somon 25 TL
Sardalya 13 TL
İstavrit 30 TL
Mezgit 40 TL
Palamut 25 TL (Tane)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz