Uğur Doğan ve yardımcıları başarılıydı

İkinci Küme U-19 Play-Off Yarı Final maçını Uğur Doğan, Efraim Yılmaz ve Anıl Şenlik hakem üçlüsü yönetti. Genç hakem Uğur Doğan son derece iyi bir yönetim gösterirken vücut dili adeta “Ben hakemim” dedi. Diyalogları, kararlarındaki isabet ve temposu ile dikkat çeken Uğur Doğan gelecek adına umut verdi. Yardımcılar Efraim Yılmaz ve Anıl Şenlik de hatasız bir maçı geride bırakırken, iki takım futbolcuları ve kurmayları hakemleri tebrik etti.