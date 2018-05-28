İkinci Küme U-19 Play-Off Yarı Final maçını Uğur Doğan, Efraim Yılmaz ve Anıl Şenlik hakem üçlüsü yönetti. Genç hakem Uğur Doğan son derece iyi bir yönetim gösterirken vücut dili adeta “Ben hakemim” dedi. Diyalogları, kararlarındaki isabet ve temposu ile dikkat çeken Uğur Doğan gelecek adına umut verdi. Yardımcılar Efraim Yılmaz ve Anıl Şenlik de hatasız bir maçı geride bırakırken, iki takım futbolcuları ve kurmayları hakemleri tebrik etti.
Bugün 11:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:25 TSİ )
Uğur Doğan ve yardımcıları başarılıydı
İkinci Küme U-19 Play-Off Yarı Final maçını Uğur Doğan, Efraim Yılmaz ve Anıl Şenlik hakem üçlüsü yönetti.
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Bugün 11:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz