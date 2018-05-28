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Bugün 11:25 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:27 TSİ )

Nusretiye U-19 ikinci yarıda güldü: 1-3

2. Küme U-19 Ligi Play-Off Yarı Final maçında Yeni Kandıraspor ile Nusretiyespor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.

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Büyük bir çekişmeye sahne olan maçı Nusretiyespor 3-1 kazandı ve finale kaldı.

KANDIRA ÖNE GEÇTİ

Karşılıklı ataklarla geçen maçın 30. dakikasında Yeni Kandıra penaltı kazandı ve Salih penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Golden 4 dakika sonra Nusretiye’de Ahmet gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Hakem Gökmen Ortak’aitiraz eden Teknik Sorumlu Ahmet Varol saha dışına gönderildi. İlk yarı Kandıra’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

RAKİP ÇAYIROVA FATİH

İkinci yarıda 1 kişi eksik olmasına karşında çok iyi mücadele eden Nusretiyespor 55. dakikada Yunus Emin, 65. dakikada Yavuz ve 88. dakikada da Burak’ın golleri ile skoru 3-1’e getirdi. Kısa sürede skoru koruyan Yeşil Beyazlılar maçı kazandı ve mücadelenin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Nusretiye’nin finaldeki rakibi, Darıca Martı’yı deviren Çayırova Fatih oldu.

YENİ KANDIRASPOR: 1 NUSRETİYESPOR: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (2. Küme U-19 Play-Off)

HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Hakan Yasak***, Abdullah Balamut***

YENİ KANDIRASPOR: Selim**, Mehmet**, Serhat***, Oğuzhan**, Muhammed**, Salih***, Mustafa**, Ellez**, Ali** (Dk. 68Eyüpcan**) Kerim**, Eyüp**

NUSRETİYESPOR: Zafer***, Ahmet***, Alihan***, Talha***, Berkan***, Ceyhun***, Selim***, Yavuz***, Gilman*** (Dk. 51 Ender**), Burak***, Yunus Emin*** (Dk. 90+2 Serhat*)

GOLLER: Dk. 30 (P) Salih (Kandıra), Dk. 55 Yunus Emin, Dk. 65 Yavuz, Dk. 88 Burak (Nusretiye)

KIRMIZI KART: Dk. 34 Ahmet (Nusretiye)

Bugün 11:25 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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