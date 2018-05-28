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Bugün 11:41 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:47 TSİ )

Dr. Aziz Alemdar’dan samimi açıklamalar

Derince Belediye Eski Başkanı Dr. Aziz Alemdar, spor basınına verdiği iftarda son derece samimi ifadelere yer verdi. Alemdar’ın “Kocaelispor” vurgusu dikkat çekti.

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Spor basını ile iftarda bir araya gelen Alemdar tüm sorulara samimi yanıtlar verdi. Kentin Kocaelispor etrafında birleşmesinin kaçınılmaz bir şart olduğunu ifade eden Dr. Aziz Alemdar şu görüşlere yer verdi: Kocaelispor çok üstte olacaksa gerekirse Derincespor olmasın. Çünkü bu kentin markası bellidir. Ancak Derince’de spor olsun. Derince’nin güçlü yarışmacı takımları olsun.

300 BİN NÜFUSLU İZLANDA ÖRNEĞİ

Böyle olursa profesyonel bir takım kendiliğinden çıkıyor. Geçmişte de bunları Gölcüklü, Darıcalı ağabeylerimize anlattım. Biz el atalım, Kocaelispor için üretelim. 2 milyon nüfuslu bir il bunu yapamaz mı? Kocaeli’nin 7’de 1 nüfusu olan İzlanda 20 gün sonra Dünya Kupası’nda mücadele edecek. Onlar nasıl yapıyorlar, biz neleri doğru yapamıyoruz. Bunları tespit etmek çok mu zor?

DAHA İYİ DURUMDA OLMALIYDI

Sporun, insan ve toplum hayatında özellikle de gençler için önemini kavrayabilen birisiyim. Derince Belediye Başkanlığı dönemimde neler yapıp yapmadığını kamuoyu değerlendirsin. Bu şehir, sportif anlamda bulunduğu durumdan daha iyi yerde olmalıydı. Çünkü şehrin dinamikleri, geliri, insan yapısı ve spor alt yapısı buna çok müsait.

SADECE YETENEKLE OLMUYOR

Kocaelispor çok badireler atlattı. Düşüş döneminde ben de yerel yöneticiydim. Kocaelispor için kısmen elimizden geleni yaptık ve yapıyı bir süre tutabildik. Ne yazık ki Kocaelispor en alt ligi gördü. Ancak son yönetim ile çok daha akıllı, mantıklı, ayağı yere basan bir yapı oluşuyor. Şu bir gerçek ki ekonomik prangalar çözülmeden bazı şeyleri rayına koymak pek kolay değil. Bu iş sadece yetenekle olmuyor. Yerel yöneticilerimizin niyeti ve gayreti olursa her şeyin önü mutlaka açılır.

HEDEFLERİMİZ HEP EN İYİSİYDİ

Lise yıllarımda Nasaş takımını izlemek için saatler öncesinden salona gider ve o heyecanı yaşardık. Derince Belediye başkanıyken basketbol 1. liginde bir takımımız olmasını çok isterdim. Keza voleybolda da iyi bir çalışmamız vardı. Derince’nin İzmit’in sporcuları ile yüksek hedefler belirlemiştik. Futbolda zaten hedefimiz her zaman en iyisiydi.

AŞ OLSANIZ DA OLMASANIZ DA

AŞ kaçınılmaz bir yapıdır. Biz Derincespor için bu süreçleri daha öncesinden yapmıştık. Ama AŞ hadisesi sanki yangından mal kaçırıyormuşuz gibi sunuldu. Eğer siz şehri yönetenlerle, şehrin bütçesini elinde tutanlarla beraber hareket etmezseniz AŞ olsanız da olmasanız da bir şey yapamazsınız. Başkanlık sıfatınız olmadığı zaman yetkiniz ve etkiniz kalmıyor.

HOŞ OLMADI

Benim de 3 evladım var. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Derincespor konusu hep farklı algılandı. Ben aday olamayınca yerel yönetim ile kulüp arasındaki anlaşmazlık çocuğunuzun hastalandığının işaretiydi. Takımın amatöre düşmesi hoş olmadı. Çünkü burada bir kaynak vardı. Ben başarıdan ziyade ne kadar bu şehrin evladı ile bu işi gerçekleştirebiliyoruz, ona bakarım.

BU YAPI KURULMUŞTU

Derincespor ile amatörde harcanan paranın üçte biri ile profesyonel lige çıktık. Halk da buna karşılık verdi. Buraya gelen kulüplerden övgü aldık. O günlerde alt yapılarda yetiştirdiğimiz sporcularımız Milli Takım aday kadrolarına çağrıldı, birçok önemli kulübe transfer yapıldı. Benim mesleğim insan. Projelerim hep insan odaklı oldu. Bu yapıyı oluşturmuşken bir anda kulübün amatöre düşmesi acıydı. 

GELİNEN NOKTA İÇ AÇICI DEĞİL

Kıskançlık ve intikam duyguları ile bu yapıyı yok etmeyi düşünmek yerine, güzel giden bir şey varsa bunun devam etmemesini yanlış buluyorum. Derince Belediyespor’da 7 yaşından 27 yaşına kadar 2500’den fazla sporcu vardı. Bu, bir o kadar aile demek. Derince’de 18 bine yakın öğrencimiz vardı. Her biri spordan nasiplenmişken, gelinen nokta hiç iç açıcı değil.

EN İYİ İMKANLARI SUNUYORDUK

Zamanın Milli Eğitim Şube Müdürümüz şunu demişti. “Biz önceki yıllarda okul takımları başarılı olsun istemezdik. İl dışına gidince masraflarını düşünürdük. Ama şimdi her şeyi karşılıyorsunuz” Doğru… Özellikle okullarımız için açık çekimiz vardı. Bu okul benim adımı yani Derince’yi temsil edeceği için nereye giderse gidilsin okullarımıza, kulüplerimize en iyi şartları sunuyorduk. Bunu yapmak bizim görevimizdi. Derince Birlik’te başkanken şampiyonalara gittiğimizde biz de çok kafa yoruyor, kılı kırk yarıyorduk.

ONLAR BU DUYGUYU BİLMİYORLAR

Sporculara, öğrencilere, ailelere dokunurken, bir akşam vakti 1000 kişilik Derince Spor Salonu, çocuklarının peşine koşmuş anneanneler, dedelerle tıklım tıklım dolu olurken, her biri “Derince Belediye” diye bağırırken çok mutlu oluyordum. Bunun partisi olmaz. Bizi bir araya Derince Belediyespor getiriyordu. Galiba bu duygudan yoksun kalındı, bazı arkadaşlar için bu mutluluk çok önemli değil. Onlar başka şeylerden mutlu oluyorlarmış galiba.

Bugün 11:41 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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