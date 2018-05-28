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Bugün 11:49 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:52 TSİ )

Sporun efsane başkanı, spor basınını unutmadı

Aziz Alemdar… Derince Belediye başkanlığı yaptığı dönemde Derince İlçe sportif anlamda tarihi başarılara imza atmış, kentin gururu olacak birçok başarıya imza atmıştı...

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Aziz Alemdar… Derince Belediye başkanlığı yaptığı dönemde Derince İlçe sportif anlamda tarihi başarılara imza atmış, kentin gururu olacak birçok başarıya imza atmıştı. Özellikle şehir sporcularına yönelik uyguladığı politika ile kent milliyetçiliğini de önemseyen Dr. Aziz Alemdar, her aileye dokunmuş ve şehirden sayısız sporcu yetişmesine olanak sağlamıştı.

ÖRNEK BİR BAŞKANDI

Alemdar’ın Derince Belediye Başkanlığı döneminde sadece belediye bünyesinde değil, Derince İlçe sınırları içerisindeki tüm kulüpler Alemdar’a katkılarından ötürü minnettar kalırken, Alemdar il dışında Derince’yi temsil edecek olan tüm okul takımlarına ve spor kulüplerine her türlü imkanı sağlayarak örnek olmuştu.

BOL BOL SOHBET ETTİLER

Şu sıralarda İstanbul Cibali SGK Merkezi Müdürlüğü yapan Dr. Aziz Alemdar, ilimiz spor basını ile iftarda bir araya geldi ve spor basını ile Alemdar oruçlarını birlikte açtı. İftarda Fenerbahçeli eski futbolcu Altın Kiraz Tertip Komite Başkanı Metin Özkan, Kuruçeşmespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Alemdar ve Derince’nin sevilen simalarından İsmail Alemdar da yer aldı. Derince 60 Evler Sahili’nde yer alan Timata Kafe’deki iftarın ardından Başkan Alemdar ile spor basını bol bol sohbet etti.

Bugün 11:49 TSİ - Spor

Muhabirler : Ahmet Akay , Erdem Övüç

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