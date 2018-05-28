TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde İzmitli teknik adam Engin Korukır’ın çalıştırdığı Sakaryaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Afjet Afyonspor, Altay ve Hatayspor'un ardından adını Spor Toto 1. Lig'e yazdıran son takım oldu. Afyon TFF 2. Lig’deki ilk sezonunda adını Spor Toto 1. Lig’e yazdırmayı başardı. Maçta Afyonspor’un golleri 31’de Türker Toptaş ve 71’de Timuçin Aşçıgil’den gelirken 14’te Mahir Sağlık ile öne geçen Sakaryaspor üstünlüğünü koruyamadı. Engin Korukır ise maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Bugün 11:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:53 TSİ )
Korukır üzüldü, Afyon sevindi
TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde İzmitli teknik adam Engin Korukır’ın çalıştırdığı Sakaryaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Afjet Afyonspor, Altay ve Hatayspor'un ardından adını Spor Toto 1. Lig'e yazdıran son takım oldu.
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Bugün 11:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz