Şiddetli yağış, spor tesislerini de vurdu!

2 gündür ilimizde etkili olan şiddetli yağış Yavuzspor’u da vurdu. Dereden taşan su tesisi doldurdu ve tesisler kullanılmaz hale geldi. Başkan Volkan Elmaser “Halimiz çok kötü duruma gelmiştir. Altyapı antrenmanlarını tesislerimiz yapılıncaya kadar iptal ediyoruz” dedi.