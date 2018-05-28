2 gündür ilimizde etkili olan şiddetli yağış Yavuzspor’u da vurdu. Dereden taşan su tesisi doldurdu ve tesisler kullanılmaz hale geldi. Başkan Volkan Elmaser “Halimiz çok kötü duruma gelmiştir. Altyapı antrenmanlarını tesislerimiz yapılıncaya kadar iptal ediyoruz” dedi.
Bugün 11:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:56 TSİ )
Şiddetli yağış, spor tesislerini de vurdu!
2 gündür ilimizde etkili olan şiddetli yağış Yavuzspor’u da vurdu.
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Bugün 11:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz