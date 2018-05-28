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Albüm Color, geleneksel iftarda bir araya geldi

İsmail İkiz ve İlker İkiz kardeşlerin sahibi olduğu Albüm Color, geleneksel iftarda bir araya geldi.

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30 yıllık deneyimi ile Gölcük’te hizmet veren İsmail İkiz ve İlker İkiz kardeşlerin sahibi olduğu Albüm Color, Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen geleneksel iftarda bir araya geldi.

BÜYÜK BİR AİLEYLE HİZMET VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Albüm Color’un sahibi İsmail İkiz ve İlker İkiz kardeşler iftar yemeğinde yaptığı konuşmasında “Böyle büyük bir aileyle hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Gerçekten sizlerle çalışmak bizler içinde büyük bir onur, giderek büyüyen ve güçlenen bu aileyle daha iyi hizmetler vermek dileğiyle ramazanınız aileniz ve çocuklarınızla hayırlı olsun” dedi. İftar programına katılan davetliler “Böyle bir iftar yemeğinde bir arada olmak bizleri de çok mutlu etti. Albüm Color ailesine teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı. İftar programının ardından yine geleneksel hale gelen yıl içinde habersiz çekilen fotoğraflar sahiplerine verilirken, ilginç anlar oluştu.

Bugün 11:57 TSİ - Gündem

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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